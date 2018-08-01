Арест Кочаряна впервые дает надежду на мир между Азербайджаном и Арменией - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

В интервью Day.Az известный российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов поделился своими мыслями о поводу ареста в Ереване экс-президента Роберта Кочаряна, озвученной Лавровым реакции Москвы на это событие, а также на способность происходящего повлиять на ситуацию в карабахском урегулировании.

С мрачным удовлетворением наблюдаю за тем, как на практике сбываются мои предсказания по развитию ситуации в Армении, на которые Кремль не обращал внимания многие годы. Чувство удовлетворения я, как всякий уважающий себя интеллектуал, испытываю от того, что все мои прогнозы, высказанные в этом году, сбываются со 100-процентной точностью, а те из них, которые я озвучивал год или два назад, соответствуют сегодняшней действительности процентов на 85-90.

Однако чувства радости мне эта ситуация не прибавляет, потому что в России отношение ко мне после всего случившегося в Армении стало еще хуже. Если раньше меня считали за городского сумасшедшего или за продавшегося азербайджанским властям обществоведа, потом активно примеряли на меня маску экстремиста, так как мое мнение по вопросу армяно-российский отношений кардинально отличалось от официальной точки зрения, то теперь меня люто ненавидят за то, что я один оказался самым умным, а все те, кому по должности или по большим звездам на погонах полагалось быть таковыми, на деле оказались профанами и дилетантами, откровенно ничего не понимающими на армянском направлении внешней политики России.

Так что я не жду изменений в своей судьбе, теперь главное для меня - избежать обвинений в том, что именно я научил американцев и Пашиняна, как грамотно и наиболее эффективно нанести ущерб России.

Скажу откровенно - недавнее заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что имелись какие-то договоренности с Пашиняном, что он не будет преследовать своих политических предшественников, выглядят не заявлением главы внешнеполитического ведомства великой страны, а детским лепетом. В таких случаях, по моему разумению, неуместно употреблять местоимение "мы", дескать "у нас были договоренности". Сразу же возникает вполне разумный и логичный вопрос: а кто с кем договаривался, кого конкретно Пашинян обманул со стороны России? Президента Путина или лично Лаврова? Я не думаю, что Пашинян рискнул бы обмануть Путина, а вот "кинуть" МИД, - это самое милое дело. Лавров прекрасно понимает, что армяне обвели российскую дипломатию и лично его вокруг пальца. Поэтому заявление главы МИД России - это не скрытая угроза Армении, как пишут сегодня некоторые азербайджанские и армянские СМИ, а типичное невнятное бормотание у школьной доски не выучившего урок пятиклассника, мол "я учил, но не выучил...".

С момента прихода к власти в Армении Никола Пашиняна было понятно, что он будет конфронтировать не только с Россией, но и постарается максимально быстро и жестко выкорчевать наследие своих предшественников - Кочаряна и Саргсяна, реально поставивших свою страну в зависимое положение от Москвы. Поэтому, возвращаясь к предыдущей теме, о каких новых договоренностях между российским и армянским руководством может иди речь, если официальный Ереван сегодня хочет освободиться от всех ранее достигнутых?

Не надо быть человеком семи пядей во лбу, чтобы понимать, что на все триста лет истории взаимоотношений России и армян Пашинян замахиваться не будет, когда гораздо проще и эффективнее разобраться с государственными преступлениями последних двух десятилетий. Специальная следственная служба Армении создавалась, извините за тавтологию, специально для этого, - чтобы разобраться с преступлениями "карабахского клана", о чем было прямо и открыто написано во всех ее правоустанавливающих документах. И после всего этого российский МИД наивно верил в то, что главных преступников отпустят и простят, а судить будут "пешек"-исполнителей?

Да, я понимаю, что два международных террориста, какими по своей сути являются Кочарян и Саргсян, о чем я открыто писал в своих монография и научных статьях, имели личных друзей и союзников в российских верхах, но это совсем, как выяснилось, не гарантирует их от уголовной ответственности за совершенные под прикрытием политики преступления хотя бы против народа Армении, не говоря уже о криминальных деяниях против народов России и Азербайджана. Возможно, останься Кочарян при своем бизнесе в России, он не сидел бы сейчас в следственном изоляторе в Ереване, но он поверил "гарантиям" своей безопасности, которые ему давал... кто именно? Пашинян или кто-то из российских верхов?

Россия уже пригрела и продолжает далее проигрывать в регионе Южного Кавказа. Пусть простят меня мои азербайджанские читатели, но я никогда не испытывал и не испытываю того чувства вражды и ненависти к армянам, которые испытывают многие из них по причине совершенных против их народа армянами преступлений. Мной движет стремление отстаивать интересы России в том виде, в котором они мне кажутся наиболее приемлемыми и выгодными для моей страны. В моем понимании свержение "карабахского клана" в Армении соответствует интересам России, равно как и установление прочного мира на Южном Кавказе посредством примирения азербайджанского и армянского народов. Но чтобы эта мечта стала реальностью, должны произойти множественные изменения не только в Армении и Азербайджане, но и в самой России, которая абсолютно сознательно должна отказаться от поддержки тех политических режимов, которые замазали себя невинной человеческой кровью.

Я рад тому, что новые власти Армении готовы судить своих же армянских террористов и олигархов, сделавших свое состояние на крови и страданиях других людей, и для меня совершенно не важно, какой национальности они был. Сегодня, когда народ Армении, кажется, решил вполне сознательно отказаться от своего националистически-террористического прошлого и осудить его, я впервые начинаю надеяться на возможность мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта. Конечно же, сегодня рано говорить о том, что мир между Азербайджаном и Арменией близок, но такой вариант развития событий стал чуть менее призрачным.

Следствие и суд над Кочаряном и Хачатуровым потрясут до основания не только саму Армению и систему российско-армянских отношений, но и вызовут к жизни серьезные административно-политические процессы внутри самой России, поскольку связи между финансовым и политическим криминалом в двух наших странах очень сильны. Главное, чтобы все благие намерения Пашиняна и созданной им Специальной следственной службы реализовались бы на практике, после чего политические процессы на Южном Кавказе расцветут новыми красками.

Лейла Таривердиева