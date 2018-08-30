Азербайджан и Грузия обсудят инфраструктурные и энергопроекты
Азербайджан и Грузия обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональное сотрудничество, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе посетит в Азербайджан. В Баку глава грузинского правительства проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.
"В ходе встреч будут обсуждены вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, многосторонних отношений, вопросы регионального сотрудничества, инфраструктурные, в том числе энергетические проекты с участием наших стран", - сообщили Trend в посольстве Грузии в Баку.
Дипломатические отношения между Грузией и Азербайджаном были установлены 18 ноября 1992 года. С тех пор страны тесно сотрудничают в различных сферах, в том числе в сфере энергетики и торговли.
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