Азербайджан и Грузия обсудят инфраструктурные и энергопроекты

Азербайджан и Грузия обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональное сотрудничество, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе посетит в Азербайджан. В Баку глава грузинского правительства проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

"В ходе встреч будут обсуждены вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, многосторонних отношений, вопросы регионального сотрудничества, инфраструктурные, в том числе энергетические проекты с участием наших стран", - сообщили Trend в посольстве Грузии в Баку.

Дипломатические отношения между Грузией и Азербайджаном были установлены 18 ноября 1992 года. С тех пор страны тесно сотрудничают в различных сферах, в том числе в сфере энергетики и торговли.

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