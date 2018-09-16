Внешняя политика Азербайджана минимизирует риски для нашей страны

"В отличие от предыдущих лет, в этом году дипломатическая активность Азербайджана была высокой и в летний период каникул и отпусков. Так что сентябрь в этом отношении стал плавным продолжением летней дипломатической активности".

Об этом сказал в беседе с Day.Az с депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, отвечая на вопрос о высокой политической и дипломатической активности руководства Азербайджана, наблюдающейся с начала осени.

По словам депутата, подводить итоги и говорить о результатах правильно в контексте принятия Конвенции о статусе Каспия, увенчавшего четвертьвековую кропотливую работу дипломатов, политиков и экспертов.

"Есть конкретные результаты в российском направлении. Азербайджан углубляет свои связи с соседями (Иран, Грузия), а также с Евросоюзом и его отдельными государствами-членами. Думаю, многое в проделанной главой государства и МИД в летний и осенний период работе остается скрытым от широкой общественности по причине дипломатической конфиденциальности. Но доверительный диалог с ведущими политиками чрезвычайно важен. Мир вступил в период опасной турбулентности, и получение информации из первых рук позволяет Азербайджану более точно артикулировать свою внешнеполитическую линию и минимализировать риски для нашей страны". - подчеркнул азербайджанский парламентарий.

Говоря о недавнем визите Президента Ильхама Алиева в Россию и его переговорах с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи, наш собеседник напомнил, что по итогам переговров было подписано 17 двусторонних документов, преимущественно экономического характера. Однако, по мнению Расима Мусабекова, следует отдавать себе отчет в том, что долговременные и масштабные экономические отношения строятся на прочной политической основе. Поэтому проблемы безопасности, важнейшие вопросы мировой политики, карабахская тематика, безусловно, являются приоритетными в диалоге на высшем уровне между Баку и Москвой, отметил депутат ММ.

"Если говорить о внешнеполитической повестке в целом, то вряд ли эта повестка сильно изменилась в последнее время. Полагаю, что как и ранее, на первом месте стоит проблема урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, затем - углубление и развитие партнерских отношений, в первую очередь, с соседними странами - Турцией, Грузией, РФ, ИРИ и Казахстаном, далее - Евросоюзом, СНГ, странами ОИК. По причине их доминирующего экономического и геополитического веса особое внимание в нашей внешней политике уделяется отношениям с США, а с недавних пор и Китаем.

Кроме того, как известно, в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Брюссель этим летом был подписан документ о приоритетных направлениях сотрудничества Азербайджана и Евросоюза. На этой основе идет работа над текстом соответствующего двустороннего соглашения. В октябре состоится саммит участников Программы "Восточное партнерство" на высшем уровне, по итогам которого должны определиться ближайшие и отдаленные перспективы многостороннего сотрудничества в данном формате.

Однако отношения Баку с Брюсселем в отличие от других постсоветских участников имеют еще очень важную составляющую - это энергетическая безопасность. Для сравнения, проект "Южный газовый коридор", драйвером которого является Азербайджан по финансовому весу (40 млрд. долларов) вдвое превосходит весь бюджет Евросоюза на трехгодичный период по Программе "Восточное партнерство". Полагаю, что при должной взаимной заинтересованности стороны могут завершить работу над текстом двустороннего соглашения до конца текущего, максимум до лета следующего года. Но сделать это удастся, если в документе будет больше прагматики и меньше идеологии", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева