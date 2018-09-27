За что наградили армянского солдата в оккупированном Карабахе?

Как сообщалось ранее, на линии соприкосновения в оккупированном Карабахе был убит военнослужащий одной из частей ВС Армении. Обстоятельства смерти неизвестны. В распространенном пресс-службой Следственного комитета Армении сообщении так и указывается - "при пока невыясненных обстоятельствах смертельное ранение получил военнослужащий Армии обороны, 19-летний Агаси Мкртчян". Уточняется лишь, что ранение он получил "в ходе несения службы", но нет никакого упоминания пули противника и тому подобного.

В армянской армии случаи убийств сослуживцев явление не редкое и данная новость не вызвала бы к себе интереса, если бы скончавшегося по дороге в госпиталь Агаси Мкрчана не вздумали наградить медалью за боевые заслуги.

Отметим, что уголовное дело, согласно армянским СМИ, возбуждено по статьям о нарушении правил несения боевого дежурства или боевой службы. То есть расследование продолжается и дело тут явно не во "вражеской пуле". Возможно, она "появится", когда немного стихнут эмоции, как это обычно случается. Но пока ее нет. И потому возникает вопрос: если солдат получил пулю при невыясненных обстоятельствах, за что тогда он был награжден?

Глава сепаратистского режима Бако Саакян явно поторопился со своей медалью, заранее уверенный, что так называемое следствие обязательно назовет виновницей азербайджанскую сторону. В ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях, это обычная практика - объявлять героями несчастных, убитых сослуживцами или самих пустивших себе пулю в челюсть, не вынеся ужасов службы в армянской армии. Если нет свидетелей, или если родители не очень наседают, следствие обычно завершается именно "азербайджанской" версией.

Так что ничего удивительного.

Единственное, что удивляет, это отсутствие удивления по этому поводу у армянских медиа.

Зульфугар Ибрагимов