"Бондиана" марионетки продолжается - как используют Эмина Гусейнова против Азербайджана

Европейские чиновники снова пытаются вмешаться во внутренние дела Азербайджана и оказать давление на нашу страну, размахивая надуманными обвинениями и претензиями. Как правило, в таких случаях искажается реальное положение вещей, а факты подаются в выгодном для заинтересованных в изоляции нашей страны лиц и крупов.

Как сообщается на сайте Совета Европы, комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович опубликовала письменные замечания, представленные в Европейский суд по правам человека по делу бежавшего от азербайджанского правосудия так называемого "правозащитника" Эмина Гусейнова.

Как известно, сразу после своего бегства под прикрытием швейцарских дипломатов из Азербайджана, Гусейнов подал в ЕСПЧ в связи с лишением его азербайджанского гражданства. И данными замечаниями Миятович пытается защитить его позицию и лишний раз бросить камень в сторону Баку. По мнению комиссара, лишение гражданства использовано в качестве "инструмента наказания", "запугивания" и так далее. Помянула она всуе Европейскую конвенцию о правах человека и прочее, прочее.

Одним словом, госпожа Миятович бросилась на амбразуру, дабы поддержать новоявленного "швейцарца" в его борьбе против своей страны. Подчеркнем - не борьбе за справедливость, а борьбе против Азербайджана.

Эмин Гусейнов был лишен гражданства 10 июня 2015 года, спокойно и сыто проживал себе в Швейцарии, но в декабре того же года вдруг понял, что гражданство, оказывается, "важно для каждого человека", и подал в ЕСПЧ.

Не стоит доказывать, что Эмин Гусейнов является инструментом в руках определенных кругов, использующих лозунги о правах и свободах для давления на определенные страны. Азербайджан давно находится в зоне их внимания и периодически подвергается бомбардировке за счет лиц, подобных Гусейнову и другим. Помощь в устройстве в Европе для таких "правозащитников" не бывает безвозмездной. Они должны работать и отрабатывать. В том числе заведомой ложью.

Ранее, касаясь дела Эмина Гусейнова на встрече с делегацией Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан, Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг версию о якобы лишении Эмина Гусейнова гражданства за то, что тот попросил убежища в Швейцарии из-за "сфабрикованных обвинений".

"Этот человек написал мне письмо, в котором просил лишить его гражданства. Это было сделано на основе азербайджанского законодательства, - заявил Президент. - Его забрал на своем самолете в Швейцарию приехавший сюда министр иностранных дел этой страны, в посольстве которой Э.Гусейнов скрывался несколько месяцев. Об этом была достигнута договоренность между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством иностранных дел Швейцарии. Есть документы, есть письмо Гусейнова. Никто не лишал его гражданства. Это еще одна ложь".

Если точнее, то Гусейнов скрывался в швейцарской дипмиссии 10 месяцев. Покинув страну, он подал прошение о лишении его гражданства, и оно было удовлетворено.

В Азербайджане он обвинялся в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Интересно, что правительство Швейцарии за счет швейцарских же налогоплательщиков выплатило его долг в размере 247 тысяч 551 манатов. Поразительно, насколько Эмин Гусейнов оказался полезным человеком для антиазербайджанской пропаганды что за разрешение вывезти его из страны были выплачены его долги в четверть миллиона.

Как сообщается, была достигнута договоренность, что в Европе Гусейнов не будет заниматься антиазербайджанской пропагандой. Ударили по рукам. Но лица, подобные Гусейнову и его покровителям, не их той категории, с кем стоит заключать джентльменские соглашения. Словесные договоренности скоро были забыты и нарушены самым грубым образом. Вопреки обещаниям, Гусейнов дал интервью CNN, в котором он в ярких красках расписал "бондиану" своего бегства из Азербайджана. Следующим шагом стала жалоба в Евросуд по правам человека на лишение его гражданства. Хотя, напомним, это было сделано по его собственному желанию, по поводу чего имеется документ.

Но к Гусейнову претензий особых нет - что ж поделать, каждый ищет свое место под солнцем теми путями, которые ближе его нутру. Если клевета провокации и предательство интересов родины ближе Эмину Гусейнову, что же тут поделать.

Претензии - к евроструктурам, которые решают подобные вопросы, не разбираясь в их сути и не учитывая реального положения вещей. Слишком грубая работа. Ведь давно замечено, что давление на Баку со стороны определенных кругов начинает усиливаться, как только влияние и значимость нашей страны для Европы поднимается на новую ступень. И разнообразные эмины гусейновы тут как раз могут пригодиться.

Султан Керим