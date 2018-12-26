"Историческая призма": 1918-й. Как Антанта развязала руки армянским бандитам в Нахчыване

После вывода османских войск с территории Нахчывана, Шарур-Даралаяза и Сурмали в ноябре 1918 года в этих районах была провозглашена Аразская республика.

Создание этой республики было вызвано тем, что местному мусульманскому населению, не имевшему твердой связи с Азербайджанской Республикой, угрожало физическое истребление со стороны вооруженных сил Армении и банд Андраника. После вывода турецкой армии с ноября 1918 года в Азербайджане находились английские оккупационные войска.

19 января 1919 года английское командование направило в регион подполковника Ф.Лаутона, которому было поручено создание военной английской администрации в районах, где мусульманское и неармянское население составляет большинство. Об этом 29 января 1919 г. сообщил премьер-министру Армении командующий британскими войсками в Закавказье Форестье Уокер: "От имени Британского главного командования для сохранения порядка в Закавказье я официально информирую правительство Республики Армения о том, что намерен взять власть в этом крае, пока мирная конференция не решит ее будущее. Данным уездом под моим контролем будет руководить капитан Лаутон в звании полковника-лейтенанта, которому будет помогать отобранная им администрация. Точные границы военной губернии должны быть решены полковником-лейтенантом Лаутоном, в основном имея в виду те уезды, где мусульманское и неармянское население составляет большинство".

Таким образом, как и в случае с Карабахом и Зангезуром, английское командование рассматривало свое решение о выделении Нахчыванского района в особую администрацию, не подчиненную правительству Армении, временной мерой, оставляя окончательное решение судьбы данного региона на рассмотрение Парижской конференции.

Прибытие Ф.Лаутона в Нахчыван без согласования этого шага с правительством Армении вызвало недовольство у последней, которая рассматривала его своей территорией. Ф.Лаутоном был подготовлен проект, направленный правительству Армении, в котором оговаривались условия действия английской администрации в районах проживания мусульманского населения, откуда должны были быть выведены армянские войска.

4 февраля 1919 года было подписано соглашение между подполковником Ф.Лаутоном и министром иностранных дел Армении С.Тиграняном, по которому армянскому правительству под надзором англичан разрешалось управлять территорией от реки Увачай до старой южной границы Иреванского уезда с условием, что каждое село изберет себе старосту, а закон и порядок в этих селениях будут поддерживать английские войска. С этой целью английские войска размещались в селении Давалу, откуда выводились армянские части, за исключением небольшого отряда численностью в 50 человек, который не имел право входить в мусульманские селения без разрешения на то английского уполномоченного.

Таким образом, Армения отводила свои войска от Волчьих Ворот (граница Шарурского и Иреванского уездов) до селения Камарли, создавая тем самым обширную демилитаризованную территорию в Вединском и Давалунском районах. После вывода армянских частей мусульманское население, ранее покинувшее свои села, стало частично возвращаться.

Однако армянское правительство утверждало, что английская администрация не способна установить закон и порядок на данных территориях. Основной причиной этого оно считало недостаточную численность английских вооруженных сил в регионе, якобы покровительство английской администрации в лице его губернатора антиармянским действиям местных мусульман.

В обращениях к подполковнику Лаутону официальные представители армянского правительства пытались представить вооруженное сопротивление местных мусульман провокациям армянских вооруженных сил в качестве основной причины роста напряженности в регионе. Таким образом, чтобы добиться ликвидации английской военной администрации в районе Нахчывана и прилегающих территориях, где проживало мусульманское населения, правительство Армении хотело скомпрометировать миротворческую миссию англичан в регионе, обвинить их в неспособности контроля над ситуацией.

Кроме этого, правительством Армении была развернута бешеная кампания лжи и клеветы против мусульманского населения Нахчыванского района, которое якобы служило плацдармом турок, пытавшихся сохранить свое влияние в регионе и отрезать Армению от османских вилайетов, населенных армянами, не подчинялось английскому правлению и препятствовало возвращению в свои села армянских беженцев. Данная кампания сыграла решающую роль в ликвидации английской военной администрации в мусульманских районах Нахчывана и прилегающих территориях и передаче в мае 1919 года управления над этими районами Армении.

6 апреля 1919 года генерал В.Томсон отправил специальную записку правительству Армении, в которой отмечал, что главным вопросом является возвращение беженцев в районы Карса и Нахчывана, без различия национальности и веры, после чего английские войска будут отозваны из этих районов. Томсон предложил создать в Карсском и Нахчыванском районах особую администрацию под тем же названием, что было создано в Карабахе, которое должно быть поддержано нужным количеством армянских войск. Принимая во внимание жесткую оппозицию правительства Армении по вопросу Карабаха и Зангезура, английское командование, предоставив армянам контроль над Нахчываном и прилегающими к нему территориями, фактически пыталось осуществить территориальное разграничение между Арменией и Азербайджаном. Кроме этого, передав Нахчыван и прилегающие территории Армении, англичане стремились сузить прямую границу между Азербайджаном и Турцией и в будущем полностью закрыть туркам вход на Южный Кавказ.

Предложения генерала Томсона были рассмотрены и приняты на заседании правительства Армении 12 апреля 1919 г. В Азербайджане информацию о предложениях генерала Томсона о передаче под контроль Армении районов Карса и Нахчывана получили лишь 18 апреля 1919 года. Об этом писал в своей телеграмме азербайджанскому правительству полномочный представитель в Армении М.Текинский. Он же в телеграмме от 29 апреля 1919 года предлагал оказать военную помощь мусульманам Нахчывана, Шарура, Ордубада для оказания вооруженного сопротивления Армении. Комментируя факт передачи Нахчыванского района и прилегающих территорий Армении в переговорах с членом Парламента Азербайджанской Республики Ф.Хойским, 5 мая 1919 года генерал В.Томсон заявил: "Управление Нахчыванским районом передано армянам временно, как временно передан Карабах Азербайджану".

На заявление Хойского о том, что принятие данного решения в отношении Нахчыванского района неправильно и несправедливо, так как население этого района, состоящее, главным образом, из мусульман, никогда не примирится с создавшимся положением, могущим вызвать различные эксцессы, почему английскому командованию надо пересмотреть свое решение, генерал сказал, что он согласен с приведенными доводами и серьезно подумает над этими вопросами.

Однако уже 2 мая 1919 г. в Нахчыван прибыл представитель британской военной миссии генерал К.М.Деви и потребовал, чтобы все мусульманское население подчинилось власти армянского правительства. 3 мая 1919 года генерал К.М.Деви и командующий армянскими вооруженными отрядами Дро (Драстамат Канаян) подписали совместный приказ, который юридически оформил передачу управления регионом армянскому правительству. В приказе, который также представлял собой обращение к армянскому и мусульманскому населению края, его авторы призывали оба народа к добрососедству. Затем обращаясь к самому больному вопросу - подчинению правительству Армении территорий, населенных мусульманами, звучало предупреждение, что "против того, кто осмелится противиться немедленному исполнению этого законного требования, с моей стороны будут предприняты самые серьезные меры - вплоть до смертного приговора. Те поселки и села, которые окажут сопротивление, будут объявлены вне закона и преданы огню мечу".

Подобная форма обращения не сулила ничего хорошего для местного мусульманского населения, которая отрезанная от остальной части Азербайджана, вынуждена была, взявшись за оружие сама защищать свои земли от вооруженных сил Армении, у которой с этого момента руки были полностью развязаны.

Однако вступление армянских войск в Нахчыванский район должен был произойти лишь после того, как Армения выполнит условия, выдвинутые англичанами, а именно: 1. Отзовет из Карабаха своих агитаторов во главе с А.Шахмазяном; 2. Примет от имени правительства Армении прокламацию о недопустимости оппозиции правительству Азербайджана со стороны армян Карабаха. Хотя прокламация и не была принята, однако армянские агенты из Карабаха были отозваны. Лишь после этого 12 мая армянские войска вошли в Нахчыван.

Однако с самого начала назначенный в Нахчыван армянский губернатор и командующий армянскими войсками фактически имели власть в тех районах, где находились армянское население и армянские войска. Правительству Армении не удалось провести разоружение мусульманского населения края, хотя и был принят закон о разоружении. Поэтому на протяжении 1919-1920 годов армянскому правительству приходилось постоянно посылать войска и иметь кровопролитные сражения с мусульманским населением в Агбабе, Зоде, Зангибасаре, Ведибасаре, Шарур-Нахчыване. В некоторых случаях, как это было в Ведибасаре, армянская армия терпела поражение и отступала с большими потерями.

Важную роль в этом сыграла также военная помощь правительства Азербайджана, которое в условиях контроля армянами западного Зангезура не имело возможности прямого введения своих войск в данный регион. Надо отметить также активную работу дипломатического представителя Азербайджанской Республики в Армении М.Текинского, который оперативно информировал свое правительство о событиях в регионе, был важным связующим звеном в оказании помощи мусульманскому населению в его борьбе против армянской администрации края.

Данный факт со ссылкой на документы признают также современные армянские историки. Они считают грубейшей ошибкой правительства Армении, которое зная об этой активности азербайджанского представителя (армяне расшифровывали все телеграммы М.Текинского), своевременно не выдворило его из страны. Лишь летом 1920 года, когда в район Нахчывана вступили части Баязетской дивизии Анкарского правительства Турции, а позже Красной Армии Советской России, нападения вооруженных сил Армении несколько ослабли, и мусульманское население края почувствовало себя в некоторой безопасности.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана