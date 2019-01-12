Мария Захарова в привычном амплуа - ложь и двойные стандарты

У всего должно быть хоть какое-то логическое объяснение. Даже у привычно возмутительных по форме и лживых по содержанию заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой. Я буду оптимистом и выскажу предположение, что она попросту устала. Нелегко почти ежедневно исполнять роль человека, вынужденного воевать практически со всем миром и выступать с обвинениями в адрес практически всех государств планеты. Не легко вообще, а уж на протяжении многих лет - тем паче.

Вспомните, что госпожа Захарова ныне ведет заочную дискуссию с коллегами из Азербайджана, Армении, Украины, Беларуси и целого ряда стран Запада. Тут ведь даже мужчина, обладающий богатырским здоровьем и железными нервами, может не выдержать работы в столь сложном рабочем графике! Чего уж тут говорить о даме. А ведь ей еще и в эфир телевизионных передач нужно успеть, чтобы отшлифовать все сказанное суконным языком дипломатии в полемике с господами, задающими удобные и правильные вопросы. Как тут не загнуться? Как не перепутать Ирак с Ираном и Северную Корею с Южной? Тяжело.

Но, входя в положении этой дамы, мы все же вынуждены периодически указывать ей на совершенно очевидную неправильность и ошибочность ее действий в отношении нашей страны. Да, Захарова не обязана как-то тепло относиться к Азербайджану. Она - россиянка. Более того, она - официальный представитель МИД РФ. Но в том все и дело, что своими выступлениями она вредит не себе, а отношениям России с теми или иными странами мира. Это просто поразительный "талант" - вызвать недовольство и возмущение одновременно и в Баку, и в Ереване, и в Минске, и в Киеве, и так далее.

А ведь Мария Владимировна - дочь известного дипломата. Ее отец Владимир Захаров занимал должность заместителя генерального секретаря ШОС, а также главного советника МИД России. А ее мама - искусствовед, в настоящее время является старшим научным сотрудником отдела эстетического воспитания в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Плюс, Мария Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальности "журналистика" и "востоковедение". То есть, теоретически мы должны были бы видеть и слышать даму, получившую блестящее воспитание и образование и способную располагать к себе силой обаяния и логически выстроенного ряда бесспорных аргументов. На практике же мы видим ровно диаметрально противоположную картину. Вот в чем нонсенс!

Мне даже неудобно напоминать госпоже Захаровой, что не бывает вечных должностей и потому работать где-либо нужно так, чтобы потом не было стыдно глядеть в глаза не только отдельным людям, а представителям целого ряда стран, в адрес которых наговорила за свою карьеру много лишнего, неуместного и лживого эта дама. Увы, Азербайджан в списке государств, в отношении которых с ее стороны звучат поразительные по своей ошибочности речи, занимает одно из лидирующих мест. Вот и на сей раз она умудрилась сказать то, чего нет и быть не может и при этом промолчать о том, что есть.

Не вижу смысла заново озвучивать все те аргументы, которые уже приведены в ответ на речи Захаровой со стороны главы пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейлы Абдуллаевой. Ответ был, в том числе, и на родном для Захаровой русском языке. Он был полон конкретными, четкими аргументами. А главное - он содержал доказательство лживости слов официального представителя МИД России. Ее утверждения о том, что "азербайджанская сторона пообещала, что эта ситуация будет исправлена", это уже не вольная интерпретация чьих-то слов, а совершенно конкретная ложь. Не думаю, что этому ее учили в семье или в МГИМО.

Допускаю, что изрядно заработавшись, мадам Захарова спутала Азербайджан с Арменией. Той самой, которую вице-спикер российской Госдумы Борис Грызлов как-то метко назвал форпостом России на Кавказе. Да, мы помним, что это глава МИД РА Эдвард Налбандян был настолько сильно зависим от России, что подписал армяно-турецкие протоколы в Цюрихе после получения записки приказного характера от министра иностранных дел РФ Лаврова. Но наличие такой традиции в характере армяно-российских отношений не дает повода мадам Захаровой озвучивать ложь в адрес Азербайджана.

Не стоит омрачать ложью теплый, взаимоуважительный характер отношений между нашими странами. Особенно сейчас, когда Россия, как никогда нуждается в союзниках. Не стоит омрачать отношения между нашими странами и пресловутыми двойными стандартами. Говорю это к тому, что мадам Захарова, рьяно бросившаяся защищать никак не пострадавшую гражданку РФ армянской национальности, которой, по причине отсутствия гарантий ее же безопасности запретили въезд в Баку, совершенно забыла о гражданине России азербайджанской национальности, который вот уже несколько лет томится в армянском плену. Да, я говорю о Дильгаме Аскерове, который еще в 2014 году был взят в заложники армянской стороной. Над ним в РА устроили форменное судилище, "приговорив" ни в чем не повинного человека к пожизненному заключению.

Есть большая вероятность того, что Дильгам Аскеров скончается в армянском плену. Вынужден еще раз повторить - скончаться в армянском плену может гражданин той самой страны, официальным представителем МИД которой является Мария Захарова. Но она, увы и ах, демонстрирует поразительное безразличие к судьбе гражданина РФ азербайджанской национальности, при этом высасывая из пальца повод для критики Азербайджана за ожидаемый недопуск в Баку гражданки РФ армянской национальности.

Это и есть пример двойных стандартов. Тех самых, которые, наряду с ложью в адрес целой страны и ее МИДа, нельзя оправдать даже чрезмерной усталостью Марии Захаровой.

Акпер Гасанов