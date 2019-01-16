Армянское лобби готовит провокацию против Азербайджана в ПАСЕ

Армянское лобби в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) решило воспользоваться шумихой вокруг мнимой "голодовки" блогера Мехмана Гусейнова и возбудить очередную антиазербайджанскую кампанию в этой европейской структуре.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на азербайджанские источники, в ходе пленарного заседания зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге будет поднят вопрос Гусейнова. Об этом поведал журналистам докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннах.

Напомним, что М.Гусейнов был арестован 3 марта 2017 года. Решением Сураханского районного суда его приговорили к 2 годам тюрьмы по обвинению в клевете, сопряженной с другим тяжким преступлением. В декабре прошлого года в его отношении было возбуждено новое уголовное дело за неподчинение и применение насилия к представителю правоохранительных органов.

По всем признакам, дело Гусейнова не связано с политическими мотивами и является внутренним делом Азербайджана. Тем не менее, определенные круги за рубежом уже ухватились за факт мнимой "голодовки" Мехмана Гусейнова, хотя уже было неоднократно доказано и подтверждено, в том числе посетившими его в СИЗО европейскими депутатами, что он не голодает и сведения о его "критическом" состоянии являются ложью.

Армянское лобби в ПАСЕ решило не отставать от прочих коллег по антиазербайджанской истерии, и теперь вопрос будет обсуждаться на заседании ПА, не имеющей никакого отношения к правоохранительной и судебной системам нашей страны и не полномочной указывать Баку, как и в каких случаях ему следует поступать для обеспечения законности в том или ином случае.

При этом в ПАСЕ упорно не поднимаются вопросы, связанные с политическими преследованиями и прочими вопиющими правонарушениями в Армении. Подобное попустительство дает армянской стороне ощущение безнаказанности и неподсудности, и потому лобби доходит до такой наглости, что умудряется требовать чего-то от руководителей европейской политики. Например, год назад армянские лоббисты самым возмутительным образом требовали от Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини ответа на вопрос: почему спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии, а также другие европейские официальные лица никогда не посещают оккупированный Арменией Карабах, имея на это "все законные основания"...

Нет сомнений, что планирующиеся обсуждения по вопросу Гусейнова превратятся в "яркое и пестрое" шоу, какие, к сожалению, уже не раз приходилось наблюдать на заседаниях Парламентской ассамблеи СЕ.

Султан Керим