Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии НИИ овощеводства в Баку - ФОТО
24 января 2019 11:01 126
24 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в поселке Пиршагы Сабунчинского района Баку капитально реконструированного Научно-исследовательского института овощеводства министерства сельского хозяйства и комплекса "Производство семян картофеля и овощей".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания института.
Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства о проделаной работе.
Затем Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами аграрного развития.
В заключение было сделано фото на память.
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