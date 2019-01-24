Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии НИИ овощеводства в Баку - ФОТО

24 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в поселке Пиршагы Сабунчинского района Баку капитально реконструированного Научно-исследовательского института овощеводства министерства сельского хозяйства и комплекса "Производство семян картофеля и овощей".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания института.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства о проделаной работе.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами аграрного развития.

В заключение было сделано фото на память.

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