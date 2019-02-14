МИД Беларуси - Еревану: пост генсека ОДКБ - не номер в гостинице, чтобы его бронировать

Беларусь надеется, что армянская сторона в ближайшее время сообщит о сроках встречи с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем. Об этом сообщил на брифинге в четверг начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

Беларусь предлагает кандидатуру Станислава Зася на должность генерального секретаря ОДКБ. Как подчеркнул официальный представитель МИД, Станислав Зась провел встречи с главами пяти государств, которые поддержали его кандидатуру. При этом известно, что Армения хотела бы сохранить за собой председательство в ОДКБ до 2020 года.

"ОДКБ работает без генерального секретаря уже длительное время. Ситуация не идет на пользу организации и требует скорейшего разрешения. Тем более что на встречах в Астане и Санкт-Петербурге главы государств ОДКБ высказались в пользу кандидата от Беларуси", - обратил внимание Глаз.

Он напомнил, что еще в декабре прошлого года по поручению председательствующего в Совете коллективной безопасности президента Кыргызстана Секретариат ОДКБ подготовил необходимые проекты решений о назначении генеральным секретарем Станислава Зася.

"Станислав Зась незамедлительно провел встречи в пяти столицах с главами государств. Все президенты его кандидатуру поддержали. В свете того, что в декабре прошлого года в Армении проходили парламентские выборы, а затем формировалось правительство, мы с пониманием отнеслись к тому, что у премьер-министра Армении не было возможности встретиться с белорусским кандидатом", - цитирует БЕЛТА.

По его словам, сейчас этот период завершен.

"Надеемся, что сможем найти взаимопонимание. Ведь пост генерального секретаря международной военно-политической организации - это не номер в гостинице, который можно бронировать, даже если нет никакой возможности снова им воспользоваться", - сказал Глаз.

Напомним, что проблема с главенством Армении в секретариате ОДКБ возникла после того, как в Ереване был арестован действующий на тот момент генеральный секретарь Организации Юрий Хачатуров. Поправ устав и свои союзнические обязательства, Ереван отправил за решетку генсека ОДКБ и освободил его под залог только после того, как получил нагоняй от Москвы. Уже после того, как Хачатуров вернулся в Москву, армянская сторона отозвала своего представителя и начала ускоренно искать нового кандидата. Но, как выяснилось, поведение новых властей союзникам по ОДКБ не понравилось, и на саммите в Астане было принято решение передать этот пост следующей в алфавитном порядке Беларуси.

Не желая сдаваться, премьер-министр Никол Пашинян повел себя неправильно, уперся и попробовал добиться желаемого наглостью. В результате были заметено попорчены отношения Еревана с Минском и Астаной.

Сейчас Пашинян продолжает держать позу, демонстративно отказываясь от обсуждений и игнорируя выдвинутого Беларусью кандидата. При этом глава Армении для собственной аудитории заявляет, что пост генсека ОДКБ на самом деле ничего для армянской стороны не значит. Почему в таком случае Ереван саботирует решение вопроса, он не поясняет. Но и без пояснений понятно, что Пашинян, упершись, хочет потянуть время в надежде дожать союзников и обозначить свою "дипломатическую победу" и укрепить свои позиции внутри Армении.

А тем временем ОДКБ остается без генерального секретаря. И в Ереване испытывают нездоровое удовольствие от того, что хотя бы так, хотя бы подобными жалкими способами могут ставить палки в колеса тем, кто сильнее и успешнее.

Зульфугар Ибрагимов