Есть такое понятие - идиосинкразия. Это повышенная, болезненная чувствительность организма к продуктам, лекарствам или определенным воздействиям, резкое неприятие чего-нибудь.

Похоже, что официальный представитель МИД России Мария Захарова страдает идиосинкразией на азербайджанских журналистов и на вопросы, касающиеся визитов сепаратистов Карабаха в Россию. Визиты эти участились, и Москва в последнее время относится к ним с удивительной лояльностью. А на брифингах в МИД госпожа Захарова начинает заметно нервничать, когда представители азербайджанских СМИ "рискуют" задать вполне логичные и конкретные вопросы по этому поводу.

Ранее мы уже неоднократно обращали внимание на неадекватную реакцию Марии Захаровой на вопросы о Карабахе, задаваемые азербайджанскими репортерами. На вопросы по той же теме от армянских журналистов подобной реакции не следует. Помнится, какой далеко не дипломатичной тирадой разразилась представитель МИД в ответ на вопрос о том, почему в Москве принимают главу сепаратистов Карабаха Бако Саакяна.

Накануне госпожу Захарову вновь посетил приступ идиосинкразии.

Азербайджанский журналист на еженедельном брифинге в российском МИДе поинтересовался мнением по поводу назначенного на 5-6 марта в Москве заседания пресловутого "Лазаревского клуба", в котором ожидается участие главы сепаратистов Карабаха. Журналист всего лишь попытался уточнить, насколько подобное соответствует посреднической функции России в карабахском конфликте, но Мария Захарова взорвалась и прервала его. По ее мнению, между провокационным мероприятием и посреднической функцией России нет никакой связи.

"Каким образом вы соотносите это в вашем вопросе? Вы соотносите это в том контексте, что Москва - столица России? Вот видите, как вы сами в вашем вопросе соединяете вещи, которые соединять не надо", - набросилась официальный представитель МИД на журналиста.

Цитируя Захарову, армянские СМИ сообщают, что она подтвердила, что Россия, безусловно, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и на официальном уровне выполняет все взятые на себя обязательства.

"При этом в Москве, как вы правильно отметили, проходят ежедневно сотни форумов на различные темы, которые проводит гражданское общество, неправительственные организации. Я думаю, что речь, наверняка идет об одном из них. Если у вас есть информация, что в нем каким-то образом участвуют официальные лица, дайте мне, пожалуйста, эту информацию, я уточню. У меня такой информации нет", - сказала она, уйдя от конкретного ответа.

Такое многословие совершенно непонятно. "Лазаревский клуб" это далеко не НПО и не общественная организация. Это пропагандистская структура, созданная не каким-то экспертом, а бывалым армянским лоббистом, первым заместителем председателя комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным. Это уже придает структуре определенный статус. Затулин проводит подобные тусовки не подпольно, в нерабочее время на собственной даче. Провокационные тусовки собираются вполне официально и в стенах госучреждений. "Лазаревский клуб" это вполне себе официальное сборище, действующее, скажем так, под прикрытием и сплотившее представителей Армении и России вовсе не с целью формирования российско-армянской повестки. Основная цель - формирование антиазербайджанской повестки в России под прикрытием гуманитарных обсуждений. Как и прежний, "Грибоедовский клуб", нынешний действует под присмотром "верхов" как в Москве, так и в Ереване.

Вовсе не обязательно, чтобы эти цели были обозначены в уставе клуба. Мария Захарова должна и сама это понимать.

А что касается участия в предстоящем заседании псевдо-клуба руководства сепаратистского образования, созданного Арменией на оккупированных ею территориях Азербайджана, то сепаратисты Карабаха что-то зачастили в Москву, и это не может не наводить на определенные размышления. А устойчиво нервозная реакция официального представителя МИД России на соответствующие вопросы азербайджанских СМИ не делают чести стратегическому партнеру Азербайджана, где к России относятся действительно искренне и дружественно, не преследуя цели использовать эту дружбу против других.

Зульфугар Ибрагимов