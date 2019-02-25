В Сиднее почтили память жертв Ходжалинского геноцида, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии, организованном членами азербайджанской общины в Сиднее и посольством Азербайджана в Австралии, приняли участие депутаты парламента, общественные деятели, представители медиа Австралии, соотечественники, живущие в Сиднее, представители турецкой общины, а также депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана - глава рабочей группы по межпарламентским связям с Австралией Ханлар Фатиев и Асим Моллазаде.

На мероприятии был продемонстрирован фильм о Ходжалинском геноциде, снятый при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Рассказывая о Ходжалинской трагедии, депутат Асим Моллазаде отметил важность наказания на международном уровне тех, кто совершил это жестокое преступление против мирного населения. Он подчеркнул, что этот процесс - неразрывная часть кампании "Справедливость к Ходжалы!", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Напомнив о принятых СБ ООН четырех резолюциях касательно необходимости безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, Моллазаде призвал все международное сообщество объединить усилия по принуждению Армении к выполнению этих резолюций.

В выступлениях было подчеркнуто, что совершившие Ходжалинский геноцид должны ответить перед международным военным трибуналом.

Отметим, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.