26 февраля общественность вспоминает жертв Ходжалинской трагедии. Тогда, в 1992 году, в ходе боестолкновений с напавшими на Ходжалы армянскими вооружёнными формированиями были убиты сотни мирных жителей азербайджанского города. Эти события стали одними из наиболее серьёзных, которые потрясли Советский Союз и всё постсоветское пространство. Но что можно сказать об этом по прошествии стольких лет? Что значит для людей эта дата? Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу в интервью News.ru прокомментировал эти события, передает Day.Az.

"Ходжалы для азербайджанцев - это такая же всемирная трагедия, как Лидице для чехов, Орадур-сюр-Глан для французов и Хатынь для белорусов", - сказал Бюльбюльоглу.

Говоря о том, какова сейчас реакция мировой общественности на события 1992 года и как трансформировалось отношение к ней, посол сообщил, что при оценке этого несчастья невозможно оставаться равнодушным и молчать.

"К сегодняшнему дню парламенты 16 стран мира и 19 штатов США осудили эти события", - подчеркнул азербайджанский дипломат.

По его словам, огромную работу по признанию трагедии в Ходжалы во всём мире проводит вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, которая инициировала кампанию "Справедливость городу Ходжалы".

"Молодёжь в разных странах присоединяется к этому движению с целью осуждения произошедшего и недопущения в будущем подобного. Каждый год в Москве, а также по всему миру проводятся мероприятия с целью привлечения внимания к этой трагедии", - сообщил Бюльбюльоглу.

Он также не исключил, что в будущем появится более объективная оценка событий того времени со стороны других государств.

"Я верю в то, что рано или поздно справедливость восторжествует. Без этой надежды невозможно было бы жить. Мир стал слишком мал, доступен и проницаем. Без сочувствия, сострадания и сопереживания наша планета в очень скором времени может превратиться в единый пылающий шар. Надо чётко понимать, что нет чужого горя, чужой войны и чужой несправедливости. И пока виновные не будут наказаны, мы все должны быть ходжалинцами", - заявил Бюльбюльоглу.

Касаясь темы поддержки государством семей погибших и пострадавших в Ходжалы, дипломат рассказал, что в Азербайджане была принята "Государственная программа по улучшению условий жизни и повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев", сформирован Государственный комитет по делам беженцев, который занимается строительством жилья, расселением и оказанием социальной помощи уязвимым слоям населения.

Как пояснил News.ru эксперт Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев, события тех лет имеют множество измерений - как экономических, так политических и даже поколенческих.

"Ходжалинская трагедия привлекает внимание общественности. Для этого по всему миру проводятся ежегодные мероприятия", - сказал Караваев.

По его словам, в России после событий тех лет на это сразу же обратили внимание правозащитные организации. Были проведены соответствующие расследования, однако в целом общественность на это отреагировала без какого-то шока, видимо, на фоне последовавших через пару лет военных действий в Чечне.

"Спустя время в России это стало постепенно забываться и начало восприниматься как некое отдалённое от нас событие времён распада СССР", - отметил эксперт.

Между тем для Азербайджана трагедия в Ходжалы - основа становления национального самосознания. И проблемой, по мнению Караваева, является то, что механизмы гражданского диалога во многом не запускаются именно из-за того, что произошло в Ходжалы.

Политолог Семён Новопрудский считает, что события в Ходжалы остаются живыми до сих пор как в душах людей, так и в политике.

"Это тема, формирующая внутреннюю и внешнюю части политической повестки", - сказал он.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов заявил, что трагедия в Ходжалы до сих пор является актуальной и для политической жизни Азербайджана, и для межнациональных отношений, поскольку в условиях распада СССР это действительно был один из самых трагических эпизодов тех лет .

"Хотя помимо тех, кто непосредственно нёс и несёт ответственность за эти события, за гибель мирного населения, я бы упомянул и тех, кто в какой-то мере был "теневым лоббистом". Это и Запад, и определённые круги советской элиты, которые активно делили страну и стравливали народы", - заявил Шатилов.

Поэтому, считает он, к сожалению, несчастья такого рода являются системными и закладывают размежевание, национальные обиды и противоречия на долгие годы.

В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин напомнил, что после распада СССР помимо армяно-азербайджанского образовалось очень много конфликтов, которые растянулись на долгие годы.

В России, считает он, внимание граждан в силу объективных причин и пропаганды больше приковано не к тому, что происходит на Южном Кавказе.

"Исторический контекст люди помнят только в том случае, если он упоминается в связи с актуальными политическими событиями. Поэтому граждане лучше помнят историю российско-украинских отношений в постсоветский период", - отметил Салин.

В этой связи, сказал эксперт, в РФ о произошедшем в Ходжалы знают люди старше 40 лет.

Ходжалинская трагедия произошла в ночь на 26 февраля 1992 года. Армянские вооружённые формирования начали штурм, заняв после этого город Ходжалы. Согласно данным Human Rights Watch, число погибших в ту ночь составило не менее 161 человека, по официальной версии Азербайджана - 613 граждан погибли, пострадали - 487.

По мнению правозащитной организации "Мемориал", эти события грубо противоречили Женевской конвенции, Всеобщей декларации прав человека, а также "Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооружённых конфликтов".

Ежегодно в этот день во многих странах мира проходят траурные мероприятия.