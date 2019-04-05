В Азербайджане с визитом находится делегация в составе старших офицеров Военно-морских сил (ВМС) Пакистана, Бангладеш, Саудовской Аравии и Малайзии, которые проходят обучение в рамках штабных курсов Военной академии ВМС Пакистана. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В рамках ознакомительного визита делегация, возглавляемая контр-адмиралом Муштагом Ахмедом, посетила военно-морскую базу ВМС и Военную академию Вооруженных сил Азербайджана, а также провела встречи в соответствующих государственных структурах и учебных заведениях.