Высокопоставленный военный Пакистана приехал в Азербайджан - ФОТО
5 апреля 2019 13:41 198
В Азербайджане с визитом находится делегация в составе старших офицеров Военно-морских сил (ВМС) Пакистана, Бангладеш, Саудовской Аравии и Малайзии, которые проходят обучение в рамках штабных курсов Военной академии ВМС Пакистана. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
В рамках ознакомительного визита делегация, возглавляемая контр-адмиралом Муштагом Ахмедом, посетила военно-морскую базу ВМС и Военную академию Вооруженных сил Азербайджана, а также провела встречи в соответствующих государственных структурах и учебных заведениях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!