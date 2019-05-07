Как нами уже хорошо усвоено из практики соседства с агрессивной и ненасытной Арменией, территориальные претензии к Азербайджану, как правило, начинаются с суеты историков всевозможных степеней учености, которые подготавливают "подушку", на которой потом с удобством устраиваются политики.

Прежде чем открыто заявить претензии на азербайджанские земли, армянские историки, археологи и прочие так называемые специалисты много лет строчили фальшивки, основанные на надуманных фактах и подлоге исторических реалий. Кроме того, в рамках пресловутого христианского братства фальсифицировать историю региона армянам активно помогали их коллеги из других стран. Результатом всей этой работы стал кровавый конфликт и оккупация, оправдываемая в Армении и сочувствующих ей кругах якобы исторической принадлежностью армянам захваченных ими ныне территорий.

К сожалению, в Азербайджане своевременно не обратили внимание на эту грязную суету, и потому оказались застигнутыми врасплох. Но вспоминаем мы об этом сегодня не только потому что отмечаем трагическую дату - день оккупации Шуши (история которой тоже обезображена армянскими лжеисториками до неузнаваемости), а потому что с другой границы для нас все громче звенит в последние недели другой тревожный звоночек.

Речь о ситуации на грузино-азербайджанской границе, спровоцированной грузинской стороной вокруг храма Кешикчидан (Давид Гареджи). До сих пор в Азербайджане старались как-то не афишировать наличие проблемы, чтобы не навредить добрососедству наших стран. Но грузинская сторона сама, по какой-то неведомой нам причине, вдруг пошла на обострение, и теперь, конечно же, игнорировать вопрос уже невозможно.

Как и всегда в таких случаях, к претензиям политиков были присоединены "показания" ученых. Два года назад грузинские археологи провели исследования и, как сообщали грузинские СМИ, сделали "уникальные находки", "раскрыв тайну" этого монастыря. Однако наученные горьким опытом "добрососедства" с Арменией азербайджанские историки в этот раз оказались во всеоружии.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию и претензии грузинской стороны мы попросили азербайджанского историка, директора Центра истории Кавказа Ризвана Гусейнова.

По словам историка, практически все грузинские постройки появились на этой территории после XIX века, когда царская Россия допустила сюда грузинскую церковь. Все грузинские фрески и росписи в пещерах относятся к XIX-XX веку, что подтвердили анализы, сделанные в свое время азербайджанскими учеными НАНА.

"То есть практически весь комплекс монастырей - это современный новодел, не имеющий отношения к средневековью. Большая часть пещер переделаны грузинскими монахами под кельи в течение последних двух веков, после упразднения Албанской церкви и прихода царской России в регион. Тогда же и началось массовое строительство тут грузинских церквей и часовен, где были затем захоронены мощи различных монахов. Но сейчас все это выдается за раннесредневековое грузинское наследие. Сюда привозится большое количество грузинских паломников, школьников и иностранных туристов, которым рассказывается о древнем христианском наследии Грузии, якобы разрушенном вандалами-тюрками (азербайджанцами) во главе с сефевидским шахом Аббасом. При этом грузинская наука и СМИ постоянно педалируют легенду о жестокости мусульман и тому подобном. Видимо, считается, что подобные легенды способствуют привлечению внимания христианского мира к "правоте" грузинской стороны, претендующей на эту территорию. Не думаю, что такой пиар способствует добросоведству. Скорее, наоборот", - заметил директор Центра истории Кавказа.

Ризван Гусейнов раскрыл некоторые вопиющие факты. Оказывается, многие годы грузинская сторона препятствовала подходу к комплексу со стороны азербайджанской границы. Ученых, желавших проводить там исследования, азербайджанские пограничники просили пройти к храму с грузинской стороны, чтобы не нарваться на неприятности. Так, был случай, когда двух азербайджанских женщин-ученых пытались избить за то, что они хотели приблизиться к монастырю с азербайджанской стороны!...

Тем не менее, азербайджанскому исследователю Аббаса Исламову удалось провести работы на территории храма и сделать немало важных открытий относительно пещер и самого комплекса. Им и другими учеными был произведен анализ ландшафтно-географических и археологических данных, и результаты этих исследований позволяют с уверенностью утверждать, что пещеры создавались задолго до начала христианской эры и использовались в качестве жилья нашими предками, образ жизни которых был тесно связан с охотой и животноводством, сказал Ризван Гусейнов.

Историк подчеркнул, что формирование пещерных поселений на хребтах Кешикчидаг происходило задолго до начала христианской эры, о чем свидетельствуют многочисленные обнаруженные поблизости курганные захоронения, присущие тюркской традиции. Большое количество курганов к югу от хребта Яйладжик, частью которого является гряда Кешикчидаг, датируемых учеными II тысячелетием до н.э., еще раз подтверждает базовое положение о том, что в регионе долгое время не только присутствовал, но доминировал этнос Огузов, именуемых в русскоязычной литературе "скифами", - прямых предков современных азербайджанцев, подчеркнул наш собеседник.

Директор Центра истории Кавказа также коснулся тех самых "уникальных" находок, сделанных в 2017 году грузинской археологической экспедицией во главе с профессором Нодаром Бахтадзе. Грузинскими учеными было обнаружено большое количество медной посуды, которое "члены монастырского братства перепрятали в этом краю в период нашествия иранских завоевателей, в начале ХVII века". Однако, как отметил Ризван Гусейнов, профессор Бахтадзе поторопился с выводами о датировке и принадлежности найденных артефактов.

"Выяснилось, что найденная посуда и артефакты не могут относиться к ХVII веку или более раннему периоду. Подобного рода посуда в большом количестве хранится в Национальном музея истории Азербайджана и других фондах страны. Найденные при раскопках в Давид Гареджи посуда и утварь характерны для азербайджанского быта. Среди находок только одна - широкая с ручкой посуда может быть отнесена к XVIII - началу XIX вв., остальная посуда относится к XIX-началу XX вв. Дело в том, что если медная посуда остается под землей несколько веков, то степень окисления изменяет ее внешний облик намного серьезнее, чем это видно на приводимых грузинской стороной фотографиях. Кроме того, обнаруженная посуда явно предназначена для приготовления плова. Такие газаны, оставшиеся от бабушек, наверняка есть в домах многих жителей нашей страны. В то же время подобной традиции нет у грузинского народа, тем более ее не могло быть в монастырях", - отметил Гусейнов.

Отметим, что комплекс Давид Гареджи позиционируется грузинской стороной как одна из главных святынь и достопримечательностей Грузии. Более того, как утверждают грузинские СМИ и турагентства - он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако, эта информация не соответствует действительности. На сайте ЮНЕСКО "Давидо-Гареджийский монастырский комплекс" с 2007 года находится в числе предложенных правительством Грузии (№ 5224 на сайте ЮНЕСКО http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5224) кандидатов на занесение в Список. Памятник до сих пор не получил одобрения, потому что является новоделом.

Ну, и самое неприятное - данный объект указан в заявке Грузии как территория "Восточной Грузии", как расположенный в Кахетии, на территории муниципалитетов Сагареджо, Сигнахи и Дедоплисцкаро...

Зульфугар Ибрагимов