Очередной выпуск программы "Место встречи" на российском телеканале НТВ был посвящен теме геноцидов. Это больная тема, вызвавшая бурные дискуссии, по "традиции" сопровождавшиеся взаимными оскорблениями и неприкрытым давлением со стороны ведущего.

Само собой в теме геноцидов всплыл и "геноцид армян", тем более, что в качестве эксперта присутствовал политолог Геворг Мирзоян. Однако армянская тематика мало интересовала аудиторию и ведущего, поэтому особо разговориться Мирзояну не дали.

Тем не менее, он постарался представить события 1915 года в Османской империи как одно из страшнейших злодейств в истории человечества.

Политолог недоволен тем фактом, что некоторые державы не признают армянской трактовки тех событий, не желая портить отношений с Турцией. Мирзоян обвинил Турцию в "геноциде" под видом депортации, попытался шокировать аудиторию подробностями. Но, повторимся, возможности для этого ему не дали. Не потому что ведущий Андрей Норкин был за отрицание армянского мифа, а потому что для российской аудитории интереснее были вопросы, более близкие к ее "телу" - касающиеся стран Балтии и Украины.

Между тем, среди экспертов нашлись сочувствующие, также обвинившие США в нежелании ссориться с Турцией, а Великобританию - в боязни испортить отношения с Азербайджаном.

Сам же Геворг Мирзоян, не получив простора для описаний "зверств турок", сокрушался насчет того, что в наше время геноцид, мол, стал элементом большой политики, это понятие нивелировано и размыто, и каждый норовит использовать его в своих целях.

Последняя мысль разумна, но обвинять в подобном манипулировании можно как раз таки "историческую родину" Геворга Мирзояна, превратившую трагические события столетней давности (произошедшие, кстати, по вине самих турецких армян) в предмет политического шантажа и торга.

Так что обвиняя другие страны в политическом манипулировании понятием геноцида, Геворг Мирзоян, сам того не желая, бросил обвинения в лицо Еревану.

Султан Керим