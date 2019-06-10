Армения впервые проголосовала в ООН нетрадиционно для себя и теперь требует от Грузии, чтобы та закрывала глаза на армянские выходки, и совершала поклоны на каждом шагу.

Напомним, что на минувшей неделе в ГА ООН прошло голосование по резолюции "О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южная Осетия/Грузия". Подобные резолюции выносятся на голосование не впервые, и Армения регулярно голосовала "против", в том числе, и при новых властях.

В этот раз Армения не проголосовала "против", но она и не отдала голос "за", решив воздержаться от участия в голосовании из страха перед Москвой. Хотя армянская сторона пытается преподнести этот факт как большую услугу, вытекающую из отношений с Грузией, на самом деле, причина в другом. В этот раз резолюция была вынесена на голосование по инициативе не только Грузии, но и еще 45 стран-членов ООН, в том числе США. Голосуя против, Армения могла оказаться в довольно пикантной ситуации.

Сразу после этого голосования в СМИ и соцсетях распространилась информация о столкновениях с местной полицией в армянонаселенном Ахалкалаки. Армянская сторона утверждает, что виноваты в инциденте грузинские полицейские.

В Армении отказываются видеть в инциденте бытовой характер, СМИ этой страны уже рассуждают о "заказчиках" и "третьих сторонах". И это в то время, как армяне в ООН не проголосовали против интересов Грузии!

Правда, они не проголосовали и "за". Но такая "мелочь" армянским агитпропом в расчет, конечно, не принимается.

Как пишет Первый Информационный, 4 июня голосованием в ООН Армения сделала важный жест, и не по отношению к Грузии, а вообще в логике региональной безопасности. В то же время, этот жест, в первую очередь, должна оценить Грузия, причем в контексте полной оценки своей среды безопасности. Потому что в этой среде Армения играет ключевую роль и значение. Армянский региональный фактор, в том числе и "джавахкских" армян, Тбилиси не должен рассматривать как риск безопасности, а наоборот - как важный компонент безопасности, считает армянское издание, считая, что инцидент в Ахалкалаки - "это удар по голосованию Армении". "Откуда удар, или чьей рукой или по чьему замыслу?" - паникует издание.

О какой безопасности говорит армянский обозреватель? Пожалуй, нет большей угрозы безопасности региона и Грузии, в том числе, чем армянский национализм и экспансионизм. Не азербайджанская, которую, несомненно, подразумевает в качестве "угрозы" издание, а армянская представляет наибольшую опасность целостности и государственности Грузии. Это армянские сепаратисты претендуют на грузинские территории и грузинские церкви, и не на одну, а на почти шестьсот храмов, считая их своими. Несколько дней назад стало известно о разрушении армянами в Самцхе-Джавахети грузинского храма с целью фальсификации его принадлежности. Армянская церковь забрасывает суды исками против Грузинской церкви. Армянская община постоянно чего-то требует от грузинских властей и проводит подпольную работу, не давая затухнуть сепаратистским поползновениям. Разговоры о крепнущей армяно-грузинской дружбе - это просто слова. Армения взбешена тесными связями Грузии с Азербайджаном, но ничего не может им противопоставить кроме провокаций, осуществляемых силами своей общины в соседней стране.

Теперь о голосовании Армении в ООН. Как мы уже отметили выше, его "беспрецедентность" связана вовсе не с добрососедскими соображениями или прозрением армянских властей, а со страхом оказаться не на той стороне. Армения априори не может поддерживать территориальную целостность Грузии, потому как сама является оккупантом и продолжает оккупацию территорий Азербайджана. И сколько бы армянская пропаганда не пыталась убеждать себя и армян, что сепаратистские конфликты в Грузии и Азербайджане - "совершенно разные", суть у них одна и та же, и голосуя за возвращение грузинских беженцев, она автоматически признает и право азербайджанцев Карабаха и нынешней Армении на возвращение на свои земли.

А что касается инцидента в Ахалкалаки и истеричной реакции на него армянской общины и Еревана, то разжигает ситуацию как раз армянская сторона, делая из мухи слона и выводя на улицы людей. Теперь после любого инцидента в Грузии, армянство будет вопить о голосовании в ООН? Мол, мы так, а вы вот так? Тут нет ничьих "рук" и никаких "сторон", якобы не заинтересованных в армяно-грузинской дружбе. Армянам просто нужно научиться жить рядом с другими народами, не считать себя выше их и прекратить экспансионистскую пропаганду. Вот тогда безопасности региона точно уже ничто не будет угрожать.

Зульфугар Ибрагимов