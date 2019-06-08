Накануне грузинские СМИ сообщили об инциденте, произошедшем в Ахалкалаки между сотрудниками полиции и местными жителями-армянами.

По информации "Грузия Online", сотрудники главного управления патрульной полиции по Самцхе-Джавахети остановили в Ахалкалаки водителя за нарушение правил дорожного движения. Во время оформления административного штрафа несколько местных жителей с целью поддержки водителю оказали сопротивление сотрудникам патрульной полиции. Сначала они оскорбили правоохранителей, после чего вступили с ними в физическое противоборство. В результате полиция арестовала в административном порядке двух граждан за сопротивление полиции и мелкое хулиганство.

Армянские источники утверждают, что драку спровоцировали полицейские и пострадавшими следует считать членов армянской семьи.

В связи с инцидентом Совет общественных организаций Самцхе-Джавахка и Квемо-Картли выступил с заявлением, в котором утверждает, что подобные случаи становятся частыми как раз в районах Ахалкалаки и Ниноцминда, то есть в регионах, населенных армянами. Кроме того, в общине распространяются слухи, будто "избиение сотрудниками полиции Грузии членов армянской семьи: женщины, несовершеннолетнего ребенка, преследует цель создания межнациональной эскалации и связано с проведением совместных азербайджано-турецких, армяно-российских военных учений".

Удивительно, как в эти слухи удалось вписать Азербайджан и Турцию. Ладно армяно-российские учения, тут хотя бы присутствует какая-то логика, но каким боком можно прилепить к инциденту в Ахалкалаки азербайджано-турецкие учения? Еще немного, и в бытовой истории начнут видеть "руку Баку".

Кстати, истерика армянской общины Грузии вызвала беспокойство в экспертных кругах Армении.

Эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян заявил Panorama.am, что не связывает инцидент между армянскими жителями Ахалкалаки и сотрудниками патрульной полиции - грузинами по национальности - с какими-либо геополитическими вопросами. Более того, он считает опасными попытки увидеть в данном инциденте элементы межнациональной розни.

"Очень опасны заявления некоторых общественных, политических деятелей, которые делают попытки увидеть в данном инциденте элементы межнациональной розни. Это инцидент, вопросами которого должны заниматься правоохранительные органы и суд. Пока не будет решения суда, в первую очередь для нас, опасно выступать с подобными заявлениями", - отметил он.

По его мнению, это всего лишь инцидент, который мог произойти в любом другом регионе Грузии, в разные периоды в Грузии проходили различные акции протеста, связанные с сотрудниками полиции.

Эксперт повторил, что необходимо ждать решения суда и понять, кто прав и виноват в данной ситуации, до этого опасно выступать с любыми заявлениями.

"На фоне добрососедских армяно-грузинских отношений необходимо проявить осторожность, постараться не придавать политического подтекста всему этому", - подчеркнул он.

Дж. Меликян отметил, что стоит подождать и проследить за работой правоохранительных органов, и какую оценку ситуации даст судебная система. Эксперт считает, что суд даст верную оценку инциденту, проблем возникнуть не должно, поскольку сегодняшняя ситуация такова, что никаких препятствий возникнуть не должно: если виноваты полицейские, то они будут привлечены к ответственности, если же виноваты граждане, то это "станет уроком, как общаться с сотрудниками правоохранительных органов".

Султан Керим