В первые годы независимости республики бездарное управление тандема ПНФ-Мусават, их злоупотребление ситуацией в своих интересах, привели к тому, что Азербайджан мог расколоться и исчезнуть с карты мира. Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Ильхам Мамедов.

Мамедов подчеркнул, что ради собственных амбиций этот тандем не пожалел бы и молодежь: "В этой сложной ситуации азербайджанский народ обратился к Гейдару Алиеву за спасением. И великий лидер вернулся в Баку, предотвратил братоубийственную войну, спас Азербайджан от раскола. Любовь к Азербайджану и азербайджанскому народу придала великому лидеру сил для спасения Родины. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Милли Меджлиса. Народ возлагал большие надежды на великого лидера, и они оправдались - в стране была восстановлена общественно-политическая стабильность, во всех сферах начались созидательные работы".



Депутат подчеркнул, что после возвращения в Баку, Гейдар Алиев донес до иностранных лидеров правду об азербайджанских реалиях, о которых затем узнал весь мир.

"Общенациональный лидер разработал концептуальный план всестороннего развития страны. И сегодня эту политику успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, слово Азербайджана обрело значительный вес на международной арене, и мир признал азербайджанские реалии", - добавил депутат.