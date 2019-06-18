За три дня в апреле 2016 года армянская армия была разгромлена только частью азербайджанской армии.

Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр заявил, что азербайджанская армия в любую минуту готова продемонстрировать апрельскую победу: "Военнослужащие не начинают войну, а выполняют боевые приказы. Пока международная обстановка не позволяет прибегнуть к военным действиям, и глава государства проводит огромную работу по мирному урегулированию конфликта".

Гасанов подчеркнул, что азербайджанская армия постоянно укрепляет свою боеготовность: "Азербайджанская армия постоянно развивается, крепнет, укрепляется ее боеготовность, психологическая подготовка всегда на высоком уровне. Армения же очень слаба в этой области. После апрельских боев экс-президент Армении Серж Саргсян сказал, что "Армения воевала с вооружением 80-х годов". А ведь утверждали, что "Армения обладает сильной армией"".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.