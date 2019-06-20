Турция не может быть равнодушна к конфликтам на Южном Кавказе, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает Day.Az, об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Турция всегда выступала за решение конфликтов мирным путем.

"Для нас важна стабильность в регионе, в том числе на Южном Кавказе", - сказал Эрдоган.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.