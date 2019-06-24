Помнится, еще экс-президент Армении Серж Саргсян говорил, что армия - это зеркало общества. Мол, нечего на зеркало пинять, если рожа крива.

Такую мысль он высказал в ответ на критику армии со стороны общественности. Речь шла об "уличных" порядках, царящих в армянской армии, неуставных отношениях и, как результат, небоевых потерях.

Через некоторое время экс-министр обороны Сейран Оганян откорректировал президента, запретив назвать армию зеркалом. "Я запретил использовать позицию о том, что армия является зеркалом общества. Армия - часть общества и должна служить примером для него", - заявил он на молодежном форуме пять лет назад.

Тем не менее, "уличные" порядки, криминальные отношения между сослуживцами, а также офицерами и подчиненными продолжают оставаться серьезнейшей проблемой армянской армии. Со сменой власти ничего в этом вопросе в стране не изменилось. Ни изменилось не само общество, ни перекочевавшие из него в ряды вооруженных сил нездоровые порядки.

Не удивительно, что не претерпело никаких изменений и отношение самого общества к службе в армии. Родители призывников как не хотели, чтобы их сыновья служили "исторической родине" при прежних режимах, так же не хотят этого и при "народном" премьер-министре Николе Пашиняне. И готовы на все, чтобы избавить детей от выполнения этой тяжкой повинности. Служба в армии для граждан Армении это не священный долг, а тяжкое ярмо.

Как пишет Новости-Армения, сотрудники Службы национальной безопасности Армении в результате мероприятий, предпринятых в рамках борьбы против организованной преступности, выявили случай хищения чужого имущества под предлогом вручения взятки.

По информации пресс-службы СНБ, на основании полученных данных, два гражданина Армении, несколько командиров разных подразделений министерства обороны и оккупационных частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, занимались мошенничеством. Представляясь гражданам в качестве генералов СНБ, "Спецслужбы правительства", "Разведки", злоупотребляя доверием граждан, обещали устроить прохождение срочной воинской службы их сыновей в выбранных ими подразделениях или преждевременную демобилизацию. За это с граждан собирались взятки под предлогом якобы вручения этих денег командирскому составу и врачам-экспертам. Мошенники орудовали с сентября 2018 года, размеры взяток варьировали от 600 до 1500 долларов.

Возбуждено дело. Виновные во всем признались и повинились.

Это уже не первый случай в Армении, когда мошенники, играя на чувствах родителей призывников, вымогают деньги, обещая освободить тех от службы, либо помочь избежать отправки в Карабах. К таким криминальным историям в соседней стане привыкли. Но нынешняя очень примечательна. Чем? Тем, что произошла уже при новой власти, в "новой" Армении, где воров, мошенников и взяточников почти что ежедневно обещают размазывать по стенкам и укладывать на асфальт. Это значит, что ничего не изменилось в отношении общества к армии. Не нравится обществу его собственное лицо.

Еще одна важная деталь - в безобразии участвовали не какие-то непонятные лица, купившие форму на барахолке, а офицеры, командиры подразделений, кадровые военные. Это свидетельствует о полной деградации и деморализации армии.

Родители армянских призывников готовы платить любые деньги любому, кто дает им надежду спасти детей от такой армии, не от хорошей жизни. Хотя, как утверждает Никол Пашинян, Армения "не имеет никакого отношения" к карабахскому конфликту и оккупации азербайджанских территорий, граждане этой страны почему-то проходят обязательную военную службу в Карабахе. Эта проблема постоянно вызывает трения между властями и обществом. Демонстративная отправка Пашиняном сына на "службу" в Карабах ничего не изменила. Возможно, ожидалось, что за Пашиняном-младшим на линию соприкосновения стройными рядами двинутся тысячи его ровесников, но ничего такого не произошло. Последние разоблачения командиров-мошенников тому яркое свидетельство. Чем больше пафоса в заявлениях властей, чем громче обещания и патриотические лозунги, тем больше страха в обществе, тем более изобретательны становятся граждане в попытках спрятать сыновей от войны на чужой земле. Тут аферистам, как говорится, и карты в руки - такой простор для "творчества" и не иссякающий поток клиентов.

И ничего в этом плане не изменится до тех пор, пока армия не выздоровеет. А здоровый климат как в рядах ВС, так и в обществе невозможен, пока страна пребывает в статусе оккупанта, пока скудный бюджет ее работает на войну и на поддержку оккупационного режима. И пока граждане Армении отправляются на убой на чужую землю.

Возвращаясь к "исторической" фразе Сержа Саргсяна, хочется напомнить не менее примечательную реплику его соратника, генерала Айказа Багманяна. В ответ на вопрос журналистов о росте числа тяжких преступлений в ВС, тогдашний заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении заявил: "Армия - лицо общества. В армию идут сыны нашего народа. Посмотрите, что сегодня творится на улицах Армении: стреляют, бьют, убивают друг друга, каждый день бывает один случай, почему мы удивляемся, что в армии тоже может произойти случай? Это же не чужая армия, это армия нашей страны. В армию идут те же парни, не так ли?".

Багманян фактически смешал армянское общество с грязью...

Зульфугар Ибрагимов