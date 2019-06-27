В Праге состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Чехии.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а делегацию Чехии - заместители министра иностранных дел - Алеш Хмеларж, ответственный по Европейскому направлениЮ и Мартин Повейшил - заместитель по вопросам безопасности и многосторонним вопросам.

В ходе встречи, в числе прочих, обсуждались вопросы двухсторонних отношений в области политики, экономики, военно-технического сотрудничества двух стран в рамках ОНН и других международных, региональных организациях, а также отношения между Азербайджаном и Европейским союзом и социально-экономическое развитие страны.

Выразив удовлетворение политико-экономическими отношениями между двумя странами, Халафов отметил, что государства являются стратегическими партнерами, а длительные взаимные визиты и встречи являются наглядным тому подтверждением.

Замминистра проинформировал противоположную сторону об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и подчеркнул важность активизации усилий Минской группы ОБСЕ и международного сообщества по мирному урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, а также в рамках суверенитета и территориальной целостности, международно признанных границ Азербайджана.

Халафов поблагодарил Чехию за решение No. 219 комитета Палаты депутатов Чехии по иностранным делам от 2013 года, об осуждении Армении за массовые убийства жителей Ходжалы.

В ходе встречи стороны, выразив удовлетворение работой азербайджано-чешской совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, договорились о проведения следующего заседания комиссии в конце этого года в Праге, и обязались предварительно провести подготовительную работу.

Чешская сторона, говоря о важности сотрудничества с Азербайджаном, подчеркнула, что взаимные визиты дали толчок развитию отношений и создали благоприятные условия для совершенствования договорно-правовой базы.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам двустороннего и международного характера, представляющим взаимный интерес. Встречи прошли в условиях взаимопонимания. В заключение, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов пригласил в Азербайджан заместителей министра иностранных дел Чехии Алеша Хмеларжа и Мартина Повейшила.