"Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву выпало дважды поднимать Азербайджан. В первый раз это произошло в 1969 году".

Такую точку зрения высказал в беседе с Day.Az известный азербайджанский политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Как вспоминает Садыхов, решение июльского пленума ЦК 1969 года для многих было неожиданным, потому что первым секретарем был избран не партийный деятель из руководящего ядра, а председатель Комитета госбезопасности, человек, который посвятил всю свою жизнь органам спецслужб.

"Поначалу это вызвало в некоторых кругах определенные вопросы. Помню даже реакцию зарубежных "голосов", которые злословили по этому поводу. Но вскоре успехи республики заставили замолчать и их. Всем стало ясно, что к власти пришел Руководитель с большой буквы, настоящий Лидер, волевой, целеустремленный политик. Гейдар Алиев начал реформы во всех сферах, были практически подведены итоги многолетнего правления прежнего руководства, начался процесс исправления ошибок, намечена масштабная программа социально-экономического развития. Достаточно сказать, что за короткое время начались реальные структурные изменения в экономике, были созданы новые отрасли, увеличилось внимание к науке. Сотни наименований производимой в Азербайджане продукции начали экспортироваться в десятки стран мира", - отметил Садыхов.

Как бывший дипломат, наш собеседник считает очень важным достижением первого секретаря ЦК КП активизацию зарубежных связей Азербайджана. В республике при Гейдаре Алиеве начали проводиться международные встречи и конференции, сюда стали приезжать главы государств, министры иностранных дел, зарубежные дипломаты и журналисты. Интерес к Азербайджану значительно возрос.

"Я как работник МИДа участвовал в этих процессах. Я был свидетелем того, как рос международный интерес к республике, как ширился поток высокопоставленных гостей. А прием Гейдаром Алиевым зарубежных гостей был для нас, дипломатов, настоящей школой", - сказал политолог.

Фикрет Садыхов также отметил, что Общенациональный лидер уделял большое внимание деятелям культуры и науки, встречался с ними, оказывал постоянную поддержку. Благодаря его политике в республике вырос интерес к национальной культуре, языку, историческому прошлому азербайджанского народа. Фактически, при Гейдаре Алиеве произошло национальное и духовное возрождение Азербайджана.

"Неслучайно, что в начале 90-х, когда страна оказалась в сложном положении, азербайджанский народ вновь позвал Гейдара Алиева. Только он мог спасти Азербайджан от ужасов гражданской войны и разрушения. Ведь в тот период, помимо армянской оккупации стране грозил и активизировавшийся на севере и юге сепаратизм. Приход, а точнее - возвращение к власти такой сильной личности, как Гейдар Алиев, положило конец всем этим угрозам. Начался процесс возрождения Азербайджана и реализации масштабных проектов его развития, которые Общенациональный лидер задумал еще десятилетия назад", - подчеркнул Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева