"Армения, используя свое географическое положение, готова приложить усилия для обеспечения доступа ЕАЭС к новым рынкам"... Такое удивительное заявление сделал в понедельник на проходящем в Ереване международном форуме "Транзитный потенциал евразийского континента" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Без зазрения совести, армянский премьер заявил о наличии у Армении транзитного потенциала, а также увидел свою страну в роли регионального электроэнергетического хаба, который, дескать, объединит общий электроэнергетический рынок ЕАЭС и энергосистему Ирана.

Много чего говорил на форуме Никол Пашинян. А за окнами тем временем наступило 30 сентября. Почти что середина осени, однако. Для большинства это время года означает отдохновение от жары, возвращение к работе после летних отпусков, приятные дни бархатного сезона и заполнение прилавков сельскохозяйственных рынков.

А что означает наступление осени для Армении? Для Армении это возвращение ужасов непогоды и транзитных проблем. Это не преувеличение. Осень - действительно период обострения проблем, которые снова и снова напоминают Армении о том, что она - тупик. Как Пашинян собирается превратить тупик в межрегиональный хаб, знает только он один.

Как сообщают армянские СМИ, на КПП "Верхний Ларс", являющемся единственным способом общения Армении с внешним миром, снова наблюдаются километровые пробки. Сообщается, что на границе скопилось несколько сот армянских грузовиков. И это при том, что погода еще не испортилась по-настоящему, еще не начались сели, сходы лавин и камнепады.

В начале этой осени ситуация в очередной раз обострилась, армянские большегрузы днями простаивают на КПП, а их продукция портится, принося большие убытки хозсубъектам, сетуют СМИ.

Что интересно - в этом сезоне помимо препятствий, чинимых климатом высокогорья Грузии, у армянских перевозчиков появилась еще одна проблема - весы (!). По информации АРКА, армянские бизнесмены сомневаются в их точности. Поясняя ситуацию, один из предпринимателей заявил агентству, что весы ввели в эксплуатацию 10 дней назад и замедлили проходимость КПП в 3-5 раз. Предприниматель уверен, что "происходящее - это запланированная акция, из-за которой страдают сотни и тысячи грузоперевозчиков". Более того, в случае перевеса, сумма штрафа составляет около 2 тыс. долларов и больше, что соответствует стоимости всей перевозки от Еревана до Москвы.

Собеседник армянского издания совершенно благоразумно признает, что реальной замены "Верхнему Ларсу" нет. "Другие дороги, кроме как через Абхазию, длиннее и дороже обходятся. Все это не раз обсуждалось. Поэтому мы "в плену" грузино-российских отношений. Даже если откроется альтернативная дорога, то она не будет надежной на 100 процентов, потому что как только встанет вопрос грузино-российских отношений, то она тут же закроется", - поплакался АРКА армянский предприниматель.

Другой водитель пожаловался "Кавказскому узлу", что едет из Ростова-на-Дону в Армению с партией маргарина. "За шесть дней мы проехали 70 км. Ничего не говорят, стоим ждем... У меня маргарин, товар скоропортящийся, рефрижератор работает. Мы планировали, что за два дня доедем. Я заправил солярку на два дня, сегодня уже четвертый день я ее покупаю из своего кармана. Если я не залью солярку, рефрижератор не будет работать, и товар испортится. У людей уже заканчиваются деньги, чтобы купить продукты. Те, кто стоит далеко от КПП, вынуждены ездить в магазин на такси", - рассказал водитель фуры...

По-видимому, Николу Пашиняну обидно, что только армянские перевозчики мучаются в простое на российско-грузинской границе, ему теперь хочется поставить в эту очередь также страны ЕАЭС и Иран.

Что же касается электроэнергетического регионального хаба, то тут тоже ситуация не радует армянский глаз. Несколько дней назад в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении сообщили журналистам, что завершение строительства третьей линии электропередачи (ЛЭП) "Иран-Армения" снова перенесено, теперь до конца 2020 года.

Изначально предполагалось, что ЛЭП будет сдана в 2018 году. Данная электроэнергетическая магистраль должна была послужить синхронизации энергосистем двух стран. Но теперь решение вопроса снова откладывается, и превращение Армении в хаб электрического рынка ЕАЭС и Ирана переносится в необозримое будущее.

Проблемы у Армении, оккупирующей территории соседнего Азербайджана и по этой причине изолированной от региональных проектов и серьезного международного сотрудничества, несомненно, огромные. Игнорировать их причины и надеяться, что они "рассосутся" сами собой, верх легкомыслия. Наивно также ожидать, что Грузия пренебрежет своим суверенитетом и в угоду транзитным интересам Армении откроет дороги, связывавшие ее с Россией до 2008 года.

Все это не могут не понимать партнеры Армении. Они не могут не осознавать размер потерь, который непременно ожидает их, если прислушаются к посулам армянской стороны.

Но в Ереване всегда были "оптимистами". Вот и Никол Пашинян из этой категории - пропагандирует несуществующие транзитные возможности Армении иностранцам, а в это время на российско-грузинской границе простаивают в очереди который день идущие в его страну грузовики.

А впереди ведь еще зима...

Зульфугар Ибрагимов