https://news.day.az/politics/1166151.html Президент Ильхам Алиев: Армения, разрушающая священные для мусульманского мира мечети, не может быть другом для мусульманских стран
Президент Ильхам Алиев: Армения, разрушающая священные для мусульманского мира мечети, не может быть другом для мусульманских стран
Армения, разрушающая священные для мусульманского мира мечети, не может быть другом для мусульманских стран.
Об этом, как передает Day.Az, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.
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