Армения, разрушающая священные для мусульманского мира мечети, не может быть другом для мусульманских стран.

Об этом, как передает Day.Az, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

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