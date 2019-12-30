https://news.day.az/politics/1190337.html Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Россия-24» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Россия-24» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
26 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Россия-24" Российской Федерации.
В интервью глава государства ответил на вопросы, связанные с азербайджано-российскими двусторонними отношениями и др.
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