26 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Россия-24" Российской Федерации.

В интервью глава государства ответил на вопросы, связанные с азербайджано-российскими двусторонними отношениями и др.

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