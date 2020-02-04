Журналистская группа Auroranews․am провела расследование информации о гибели гражданина Армении Ваграма Авагяна, солдата в одной из частей Вооруженных сил РА, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана. Напомним, что Авагян был обнаружен 30 января с огнестрельными ранениями. Первоначально дело было возбуждено по статье о доведении до самоубийства, но после того, как родственники убитого подняли шум и прошли маршем протеста от Эчмиадзина до Еревана, Минобороны пошло на попятную, и были задержаны трое, один из которых, как сообщалось, сын экс-депутата.

Как пишет Auroranews․am, изданию стало известно, что сыновья ряда высокопоставленных чиновников служат в воинской части N, расположенной недалеко от оккупированного Ханкенди, в той самой, в которой был убит Авагян.

"Богатых детей отправляют в эту воинскую часть, как будто они служат в Карабахе, но на позициях они не бывают", - сказал изданию источник в части. В военчасти сформирован "клан", который оказывает давление на военных.

Например, Араик Саргсян, который считается самым опасным солдатом в воинской части. Этот солдат занимается сбором денег с сослуживцев, и те дают, так как в противном случае столкнутся с проблемами.

Говоря о смерти Ваграма Авагяна, источник отметил: "Я не знаю, что случилось - самоубийство или убийство, но конкретный виновник - Араик, который сел всем на голову. Офицеры ничего не предпринимают, они боятся что-то делать".

Согласно изданию, в части служат сын главы разведки Службы национальной безопасности генерала Исаии Мкртчяна, сын бывшего депутата Аракела Мовсисяна (Шмайс), отпрыск командующего так называемой "армии обороны" генерал-лейтенанта Карена Абрамяна, сын чиновника СНБ Карена Саакяна и так далее.

В Минобороны Армении эту часть называют "элитной", потому что она якобы "геройски" показала себя в дни апрельских боев 2016 года. Но по мнению армянских аналитиков, элитной она называется только потому, что там отдыхают от службы сынки богатых и высокопоставленных родителей. Чтобы их папаши имели возможность хвастать их службой в Карабахе и при этом держать их подальше от опасности.

Заметим, что сын премьер-министра Никола Пашиняна служит не в этой части, но тоже далеко от зоны боев и большую часть времени проводит в Ереване, под боком у папы с мамой. Однако Пашинян постоянно говорит о том, что сын служит на передовой.

Убийство солдата Авагяна стало последней каплей, и вокруг этой смерти поднялся большой шум. Правозащитники бьют тревогу, потому что на протяжении лет с армянскими солдатами, которые возвращаются в воинские части после отпуска, происходят инциденты. Правозащитник Артур Сакунц сомневается, что офицерам об этом неизвестно, пишут армянские СМИ.

По словам председателя общественной организации "Журналисты во имя прав человека" Жанны Андреасян, она вспомнила несколько таких случаев, отметив, что все они произошли после отпуска. То же самое случилось и с погибшим в Карабахе Ваграмом Авагяном, чьи родственники 2 февраля пытались привезти его труп к зданию министерства обороны в Ереване. По официальной версии, в которую семья не верит, военнослужащий совершил самоубийство.

По словам правозащитницы, родственники подтвердили, что до возвращения в военчасть, парень просил денег у тети. Тетя отказала со словами: "Я с таким трудом их заработала, чтобы ты отдал их неизвестно, кому?". В армии действует налог, уверена Алексанян, и после отпуска с ребят требуют денег. Она упомянула Володю Гуляна, которого также не стало (официальная версия - самоубийство) после отпуска. Известно, что и он просил у родных денег: "У отца просил. Тот выслал из России 40 000, но до отъезда он отдал сумму матери, сказав, что если отвезет деньги раз, платить придется постоянно. Володю убили через несколько дней после отпуска"...

Проблема, по словам Сакунца, носит хронический характер. В армии действуют "неписаные законы с криминальным подтекстом". Офицеры, говорит он, просто не могут не знать об этом: "Офицеры несут прямую ответственность за соблюдение воинской дисциплины, работы с персоналом, решение проблем, которые повторяются годами.

Кстати, в понедельник в оккупированном Карабахе произошел девятый инцидент с огнестрельным оружием за последний месяц. 3 февраля военнослужащий-срочник получил огнестрельное ранение в ногу. В этот раз все обошлось и жизни парня ничего не угрожает. Но сам факт лишний раз доказывает, что деморализация и криминализация вооруженных сил Армении, особенно подразделений на оккупированных территориях Азербайджана, носит системный характер.

Как указывает Epress.am, это девятый случай ранения за последний месяц. За январь в армянской армии было зафиксировано 4 случая с летальным исходом, два из которых квалифицировали как самоубийство. За тот же период 8 военнослужащих получили ранение (четверо - с применением огнестрельного оружия). И только два инцидента были зафиксированы вследствие нарушения режима прекращения огня...

Зульфугар Ибрагимов