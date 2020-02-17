"Поведение Пашиняна в Мюнхене свидетельствует о том, что в Армении здраво оценивают растущее могущество Азербайджана (особо разительно это видно на фоне окончательно обнищавшей при Пашиняне Армении) и его военный потенциал. Как следствие - неизбежность своего быстрого поражения в случае активизации боевых действий".

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, делясь впечатлениями от дебатов по карабахскому конфликту между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прошедших в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Вообще, странно слышать, что Никол Пашинян призывает Президента Азербайджана к миру, считает российский политолог. Ведь именно Армения является государством-агрессором, и именно Армения оккупировала часть территории Азербайджана и отказывается выполнять требования мирового сообщества, причем часть из них, поставив подписи под соответствующими документами, Ереван даже обязался исполнить, сказал наш собеседник.

"Своими призывами к миру Пашинян традиционно для властей Армении переворачивает все с ног на голову, пытаясь черное выдать за белое - Армению за несчастную жертву агрессивного Азербайджана. При этом, как мы могли видеть по записи общения глав двух государств на полях Мюнхенской конференции, он даже слабо не владеет информацией о сути вопроса, ошибаясь в истории и деталях карабахского конфликта, являющегося как для политиков Азербайджана, так и для политиков Армении одним из ключевых вопросов", - отметил политолог.

Оценивая призывы к миру из уст Пашиняна на фоне инцидента на линии соприкосновения, когда накануне дебатов в Мюнхене выстрелом армянского снайпера был убит азербайджанский военнослужащий, Арьков отметил, что, к сожалению, пока с обеих сторон линии соприкосновения находятся именно военные части, а не привычные для мирного соседства пограничники и таможенники, и это именно линия соприкосновения вдоль оккупированной Арменией территории Азербайджана, а не проходящая в международно признанном месте граница двух государств, будут продолжать гибнуть люди. И по факту - продолжаться война.

"При этом важно отметить: Баку не нападает на армянских военных, контролирующих оккупированные азербайджанские земли, а стоически выдерживает постоянные провокации со стороны Еревана. Ранее я уже говорил о том, что нынешнему руководству Армении остро необходимо спровоцировать Азербайджан на жесткий ответ. Цели как сугубо внутренние - списать на новую войну с Азербайджаном собственные сплошные провалы в управлении страной, так и внешнеполитические - из государства-агрессора и оккупанта превратиться в жертву и требовать от мирового сообщества оказать давление на Азербайджан и ввести против него экономические и политические санкции", - сказал Виталий Арьков.

И потому "мирные" призывы Пашиняна в Мюнхене - странные лишь на первый взгляд. Это часть большого спектакля, направленного на формирование у мировой общественности выгодного для Еревана искаженного представления о ситуации в регионе, резюмировал российский политолог.

Лейла Таривердиева