Следствие по уголовному делу экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяга продолжается.

Об этом на мероприятии, посвященном 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, сказал заведующий особым следственным отделом Военной прокуратуры Эмиль Тагиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Тагиев подчеркнул, что во время нападения на Ходжалы были убиты 613 человек: "Во время Ходжалинского геноцида были депортированы 5 379 человек из всего населения города. По уголовному делу определено пять направлений. В ходе следствия по уголовному делу были доказаны преступные деяния 39 человек по Ходжалинскому геноциду, 3 человек - по террористическим преступлениям. Для обеспечения розыска в соответствующие организации направлены материалы. Из них два человека привлечены к уголовной ответственности".

Глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, внесшая ясность в то, почему вопрос по Ходжалинскому геноциду не рассматривается в Международном уголовном суде, добавила, что Ходжалинская трагедия произошла в 1992 году, а Международный уголовный суд был создан в 2002 году: "До сегодняшнего дня ни Азербайджан, ни Армения не принимают юрисдикцию Международного уголовного суда. Поэтому в связи с Ходжалы уголовное дело в отношении этих лиц возбуждено только на национальном уровне".

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.