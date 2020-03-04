Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ нагорно-карабахский конфликт. После обсуждений он сделал запись в своем официальном микроблоге в Twitter. Турецкий дипломат подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ должна действовать в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта более активно, а нагорно-карабахский конфликт должен быть решен на основе суверенитета и в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана.

Этот твитт главы МИД Турции был воспринят армянской стороной чуть ли не как объявление войны. В свете происходящего сегодня в Сирии, успешных операций турецкой армии в Идлибе, в армянских СМИ и экспертных кругах звучит все больше тревоги. Дело в том, что незадолго до операции экспертное сообщество Армении с иронией и сарказмом писало о том, на что посмеет пойти Анкара и на что не посмеет. Наши соседи были уверены, что турки не предпримут серьезных действий из страха перед столкновением с интересами России. Но турки взяли и предприняли серьезные действия, и при этом война между Турцией и Россией почему-то не началась, что сильно озадачило и даже напугало армянскую сторону.

Понимая, что статус-кво на оккупированных территориях Азербайджана повис на волоске, дражайшие соседи сегодня забыли о Сирии и вспомнили о своих собственных грехах, ожидая со дня на день изменения ситуации и в Карабахе.

"Турция не может играть какую-либо роль в карабахском урегулировании!", - убеждает сам себя МИД Армении. "Прогнать Турцию из Минской группы!" - требуют армянские аналитики.

Прогнать? За что? Оказывается, за небеспристрастность. Хотя, конечно, о беспристрастности в МГ говорить довольно сложно, особенно учитывая богатые и влиятельные армянские общины и мощные лоббистские круги, работающие на Армению в России, Франции и США, то есть странах-сопредседателях. За годы мирных переговоров под эгидой МГ ОБСЕ Азербайджану не раз приходилось сталкиваться с небеспристрастностью посредников. Правда, в последние годы, с ростом силы и авторитета самого Азербайджана, давление на него в карабахском вопросе извне значительно ослабло. Рост влияния Азербайджана переломил влияние армянского лобби, и теперь каждая встреча в рамках МГ превращается для Еревана в повод для истерик.

После встречи Мевлюта Чавушоглу с сопредами и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, в Армении началась паника. Знал ли о встрече МИД Армении? Поставили ли посредники в известность Ереван? В дискуссию в соцсетях втянули даже представителя МИД России Марию Захарову, которая посоветовала обращаться к армянскому МИДу по таким вопросам.

"Армянская сторона, по-видимому, продолжает заниматься тем, что у нее получается лучше всего - затягиванием переговорного процесса", - сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Переводя внимание на околопереговорные темы, требуя исключить Турцию из Минской группы, подбрасывая неуместные моменты в переговорный процесс - это древняя традиция армянской стороны, в том числе ее внешнеполитического ведомства, считает Велизаде. Главное - увести внимание и международной общественности, и Минской группы от главной темы переговоров на второстепенные, потянуть время, создать дополнительные площадки для дискуссий и фокусировать внимание на этих моментах, выпячивая их как основные.

"Логику понять можно. Подспудно существует убеждение, сформировавшееся под влиянием тех иллюзий, под которыми они долгое время пребывают - мол, конфликт решен, территории им достались, дескать, в результате "победоносной войны" и необходимо лишь зафиксировать статус-кво. Со временем в эти сказки верит все меньше и меньше людей. Все эти разговоры о том, чтобы убрать из Минской группы Турцию, снижают эффективность деятельности самой Минской группы. Это мышиная война армянского агитпропа и МИДа, она таковой и останется. Все это никчемная полемика, остающаяся за рамками переговорного процесса", - подчеркнул Ильгар Велизаде.

Зульфугар Ибрагимов