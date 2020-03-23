Есть ли жизнь и развитие при мировом кризисе и пандемии? Большинство стран мира сегодня ответят на этот вопрос отрицательно. Но Азербайджан каждый день демонстрирует на своем примере обратное.

Накануне праздников произошло событие, которого жители и столицы, и Сумгайыта, и абшеронских поселков ждали давно. Открылся после реконструкции участок Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги. Таким образом, кольцо замкнулось.

Завершение проекта стало настоящим подарком жителям Абшерона накануне праздника Новруз. Несмотря на все сложности текущего момента, этот праздник остается праздником, самым любимым и ожидаемым азербайджанским народом. Это событие символично и по другой причине. Оно демонстрирует, что жизнь и развитие возможны и в условиях всеобщей паники, охватившей мир. Азербайджан уже показал пример оперативной и в то же время спокойной реакцией на пандемию. Теперь он показывает пример того, что не нужно отказываться от своих планов, точнее, их можно сочетать, реализуя важные для страны проекты и в то же время продолжая борьбу с рисками и угрозами. Для страны, где государство контролирует ситуацию, где налажен диалог между обществом и властью, где руководству элементарно не все равно, не проблема продолжать реализацию экономических проектов, параллельно осуществляя меры по пресечению эпидемии.

Когда угроза пандемии минует, Азербайджану будет намного легче, чем многим другим странами мира, возвращаться к нормальной жизни.

Впрочем, в нашей стране она, нормальная жизнь, и не останавливалась. В то же время ситуация находится под полным контролем, соответствующие медучреждения обеспечены всем необходимым, закупаются медицинские препараты, средства защиты, а сегодня в соцсетях обсуждается доставка большой партии аппаратов искусственной вентиляции легких, с которыми в мире в связи с пандемией большой дефицит. Государство демонстрирует, что Азербайджан - богатая страна и сумеет позаботиться о своих гражданах, из бюджета на борьбу с инфекцией выделены крупные средства. Большой ажиотаж в соцсетях вызвало распоряжение Президента Ильхама Алиева выплатить медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом в Азербайджане, надбавку в размере от 3 до 5 их заработных плат. На самом деле это серьезный стимул в поистине героической работе, которую выполняют сегодня врачи. Это также свидетельство того, что этот самоотверженный труд не остается незамеченным руководством страны.

Но вернемся на железную дорогу.

Абшеронская кольцевая дорога это первая скоростная железнодорожная магистраль на Абшероне. Линия Баку Пассажирская-Кешля-Кероглу-Бакиханов-Сабунчу была сдана в эксплуатацию в мае прошлого года, а железнодорожная линия Сабунчу-Забрат-1-Забрат-2-Мамедли-Пиршаги - в ноябре прошлого года. Эксплуатационная длина Абшеронской кольцевой железнодорожной линии составляет 91 километр, а ее общая протяженность вместе со станционными путями - 198 километров.

Кольцевая дорога комфортна, обеспечена всей необходимой инфраструктурой и отвечает всем требованиям. Выполненные в оригинальном дизайне павильоны станций, современные платформы, новые подземные и надземные переходы, автостоянки, реконструированные железнодорожные, коммуникационные и сигнальные системы. То есть созданы все условия для безопасности движения скоростных поездов. Важно также, что вокруг новых станций проведены работы по благоустройству и озеленению, установлена система освещения.

"Это один из самых больших предпраздничных подарков людям, проживающим на Абшеронском полуострове. Это еще раз показывает, что Азербайджанское государство говорит свое слово в социальной сфере", - сказал, выступая перед железнодорожниками Президент Ильхам Алиев.

В целом, железнодорожную сеть страны ожидают большие изменения. В текущем году начнется капитальный ремонт железной дороги Баку-Ялама. Вероятно, после ремонта, который продлится 2,5 года, дорога станет скоростной. Самое же интересное - это планы по строительству 57-километровой железнодорожной ветки от поселка Худат до горнолыжного курорта "Шахдаг", а в будущем поезда пойдут и от "Шахдага" до расположенного в Габале центра отдыха "Туфандаг". Данный маршрут очень перспективный и будет пользоваться несомненным спросом.

Сегодня железнодорожный транспорт в Азербайджане, можно сказать, вернул себе былую славу и после перерыва в пару десятков лет, в последние годы вышел на передовые позиции по популярности у населения. Первые "Стадлеры" уходили в Сумгайыт уходили полупустыми, сегодня железнодорожники не успевают увеличивать число поездов из-за растущего спроса со стороны пассажиров.

У транспортной сферы ныне достаточно поводов для гордости, а железные дороги это один из самых интересных проектов, за которым внимательно следит все население.

Помимо развития железнодорожной сети Абшерона, ведутся восстановительные работы на железных дорогах, соединяющих Азербайджан с его соседями. После завершения работ на новых дорогах будет организовано скоростное движение. Продолжаются работы по реконструкции железной дороги Алят-Астара, ее маршрут будет изменен и магистраль будет отдалена от морского берега. Думается, с большим нетерпением жители страны ждут ввода в строй и ветки Ляки-Габала, которая впервые откроет железнодорожное сообщение в Габалинский район.

Планируется также повысить скорость железной дороги Гянджа-граница Грузии. Полностью завершилась прокладка железной дороги Баку-Гянджа. На повестке дня также реконструкция железной дороги Баку-Ялама, являющейся составной частью транспортного коридора Север-Юг.

Отметим, что в перспективе железная дорога может связать Бакинский железнодорожный вокзал и Международный аэропорт Гейдар Алиев. Скоростное движение планируется в будущем ввести и по маршруту Баку-Беюк-Кясик (граница с Грузией) с перспективой создания общего скоростного коридора Азербайджан-Грузия-Турция. Ожидается, что изначальная скорость пассажирских поездов на линии будет 120 км/ч, далее 160км/ч, и в конечном итоге - более 200км/ч.

Можно не сомневаться, что все поставленные задачи осуществятся. И помешать не смогут ни коронавирус, ни другие глобальные риски. Благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым и реформам, которые осуществляет глава государства, наша страна демонстрирует не только стабильный, но и устойчивый экономический рост. Предпринятые меры по диверсификации национальной экономики, а также правильное и эффективное реагирование на глобальный кризис, случившийся несколько лет назад сделали Азербайджан еще более прочным и устойчивым к любым потенциальным проблемам.

Лейла Таривердиева