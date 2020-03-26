Армянские власти понимают, что никакие третьи силы не предотвратят неминуемое освобождение оккупированного Карабаха

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к глобальному прекращению огня во всех уголках мира в то время, когда человечество столкнулось с общим врагом - COVID-19. Как говорится в его заявлении, "настало время положить конец вооруженному конфликту и вместе сосредоточиться на настоящей борьбе за нашу жизнь".

Армения, оккупирующая территории соседнего Азербайджана и регулярно прибегающая к провокациям на линии фронта, лицемерно присоединилась к голосу главы ООН. "Армения полностью поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к глобальному прекращению огня во всех уголках мира в то время, когда человечество столкнулось с общим врагом - COVID-19", - написал глава МИД Зограб Мнацаканян в своем микроблоге в Twitter.

Между тем, накануне подразделения ВС Армении грубо нарушили режим прекращения огня в Геранбойском направлении и предприняли провокационные шаги. Результатом стали потери с армянской стороны. Причем, как сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, тело убитого все еще остается на нейтральной территории.

Мнацаканян поторопился присоединять голос Армении к словам Гутерриша. Хотя исключение возможности военного решения карабахского конфликта - это, конечно, мечта Еревана. Там очень напуганы возможностью возобновления войны, которая стала очень осязаема после прихода к власти Никола Пашиняна. Ситуация же с пандемией коронавируса, показавшая полную несостоятельность Армении как государства, добавила страха получить удар не только от вируса, но и от Азербайджана.

Интересно, что о возможности возобновления войны за Карабах в последние дни очень часто стали писать и российские СМИ. То ли близкий уход Армении на Запад витает в воздухе, то ли в России тоже начали понимать неизбежность крушения статус-кво. Так, военный эксперт Александр Храмчихин уже неоднократно отметился анализами на данную тему, в которых, если присмотреться, звучит желание успокоить армянскую сторону и внушить ей "спасительную" мысль: 102-я база с вами...

На вопросы по этому и другим поводам Day.Az отвечает военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Почему некоторые российские эксперты в последнее время стали часто писать о возможной войне за Карабах? Видимо, они тоже понимают, что близится время, когда Азербайджан освобождит свои территории, оккупированные Арменией. Они тоже учитывают геополитическую ситуацию и меры, принимаемые руководством Азербайджана по подготовке мирового сообщества к той реальности, что нашей стране просто не оставили другого выбора кроме силового. Ереван не способен принимать разумные решения и тянет резину, пытаясь сохранить статус-кво.

Армянские СМИ панически пишут о серьезной подготовке Азербайджана к освобождению территорий. Не буду отрицать - подготовка действительно идет очень серьезная. Но вот что касается расписанных Храмчихиным сценариев, то могу сказать, что Азербайджан не нуждается в его теоретических выкладках. В нашей стране достаточно военных специалистов и военачальников для решения таких вопросов. На всех учениях мы отрабатываем все возможные сценарии на всех направлениях, в том числе те, о которых не догадывается российский эксперт.

Те направления, о которых говорит Храмчихин, я бы не назвал имеющими какое-то важное стратегическое значение. По направлениям всей линии соприкосновения у Азербайджана имеются планы и расчеты на случай проведения любой операции. Все варианты опробованы в ходе учений, учтены все возможности и все риски при выполнении боевого задания.

Противнику следует иметь в виду, что азербайджанская армия полностью готова к военной операции и ожидает только приказа Верховного главнокомандующего. Но Азербайджан выполняет взятые на себя в этой связи международные обязательства. Мы проявили себя как страна, которая свободна в своем выборе, но пока ищет пути решения конфликта в мирном русле. И, конечно, дело в гуманности Президента Ильхама Алиева. Мы все знаем, сколько было потерь в годы карабахской войны, понимаем, сколько их может быть в случае возобновления боевых действий. Поэтому Баку старается воспользоваться всеми возможностями для мирного урегулирования. Если же надежды на мирный путь не останется, то...

Азербайджанские ВС вооружены такими средствами и такой техникой, что та линия обороны, о которой с восторгом говорит в своих анализах Храмчихин и на которую армянская сторона возлагает большие надежды, будет сметена. Хотел бы вернуться к апрельским боям 2016 года и напомнить, что выстраивавшаяся 20 лет хваленая "линия Оганяна" была сметена азербайджанскими военными в течение нескольких часов.

Российские аналитики часто связывают "силу" Армении с наличием на ее территории 102-й российской базы. Помимо России существует, конечно, также фактор США и Франции с их богатыми армянскими диаспорами. Причем, все три эти страны являются сопредседателями Минской группы и - что важно - официально признают территориальную целостность Азербайджана. Возлагая ложные надежды на все эти факторы и поддержку, Армения продолжает оккупацию азербайджанских территорий.

Кстати, тот же Храмчихин ранее уже давал оценку ВС Азербайджана. В одном из своих анализов он был вынужден признать, что по потенциалу азербайджанская армия превосходит не только армянскую, но также все подразделения ВС Армении в Карабахе и российскую базу в Гюмри вместе взятые. Да, мощи наших ВС хватает для решения задач по обеспечению территориальной целостности страны.

Правда, чтобы компенсировать такой удар по армянской стороне, эксперт там же указывает на некие морально-психологические преимущества армянской армии, что не может не удивлять. Этот "высокий дух" показал себя в ходе тех же апрельских боев, демонстрирует он себя и сегодня. Армянская армия несет большие небоевые потери, которые уже в два раза превысили боевые. Морально-психологическая обстановка в армянской армии хорошо известна. Достаточно напомнить нашумевший случай, когда несколько сот военнослужащих массово дезертировали из военной части. Кроме того, основная часть небоевых потерь приходится на подразделения ВС Армении, дислоцированные на оккупированных территориях. В самой Армении не скрывают, что ее граждане не хотят служить в Карабахе. О каком морально-психологическом духе может идти речь, если у призывников подобный настрой?

Возьмем хотя бы сына Никола Пашиняна, который вроде бы служит на передовой, но на самом деле находится в нескончаемом отпуске в Ереване.

В противовес этому обстановка в Вооруженных силах Азербайджана, обеспеченность военчастей говорят сами за себя. В военных подразделениях присутствует тот самый высокий морально-психологический дух. Отношение призывников и их родителей к военной службе совсем иное.

Еще раз хочу вернуться к апрельским боям и напомнить, что в те дни в азербайджанской армии не было ни одного дезертира. В армянских же подразделениях царила паника, солдаты бросали оружие и бежали. На возвращение дезертиров там были брошены внутренние войска. Азербайджанская полиция стояла между войсками и гражданами, которые рвались помогать армии. В Армении же в Карабах отправляли автобусы с так называемыми ветеранами, которые должны были занять место бежавших с фронта военнослужащих.

Мы не нуждаемся в каких-то подсказках и даже сами можем преподнести урок. Как неоднократно подчеркивал министр обороны Закир Гасанов, Вооруженные силы Азербайджана готовы выполнить любой приказ Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Все задачи, поставленные перед армией, выполняются успешно. Это мирные задачи, осуществляющиеся на полях учений. Но может настать день, когда поставленные задачи будут боевыми.

Зульфугар Ибрагимов