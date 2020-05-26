Документы о фашистском деде Пашиняна - большая картина армянского предательства

Распространенные в сети документы о фашистском деде Пашиняна стали определенным фрагментом большой картины армянского предательства, и стали пробивать наконец в восприятии российской аудитории определенное понимание этого процесса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Градатор, впервые эту проблему - вопрос героизации фашистов в Армении поднял Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите СНГ в Ашхабаде в конце минувшего года. Он совершенно справедливо призвал партнеров по СНГ обратить внимание на установление памятника фашисту Гарегину Нжде в Ереване, а также обратился к Пашиняну с вопросом, будет ли демонтирован памятник Нжде к юбилею Победы? Президент Азербайджана также выразил удивление, почему и в российском городе Армавир устанавливают памятные доски Нжде и заставляют россиян чтить его как "героя"?

Очень важно, что это выступление Алиева получило резонанс в российском обществе. После чего памятная доска Нжде в Армавире была демонтирована, и в российских СМИ стали появляться расследования на эту тему.

Российское общество, как правило, боится затрагивать армянскую тему. Хотя редкие патриотические силы все же периодически пытаются обратить внимание на антироссийские выходки армян и арменизацию юга России. Как правило, все они преследуются армянскими националистическими силами, да и рядовыми армянами тоже, которые так воспитаны и генетически заточены, что будут стоять на страже армянских интересов всегда и везде, независимо от страны проживания. У армян никогда не бывает другой Родины и ценностей, кроме армянских

В частности, журналист Евгений Михайлов занимается расследованием армянской деятельности в антироссийских интересах, в результате чего армяне уже затаскали его по судам. Также ряд российских политиков и экспертов, в том числе депутат Дмитрий Савельев, политологи Сергей Марков, Олег Кузнецов и Игорь Коротченко поддержали позицию Президента Азербайджана о недопустимости фальсификации советской истории в угоду врагам России и героизации фашистских преступников, тем более в странах бывшего СССР.

После этого армянская пропагандистская машина усилила информационную войну против России и Азербайджана с тем, чтобы трансформировать, переработать эту антиармянскую волну в СМИ и обратить ее уже против своих оппонентов.

В кратчайшие сроки хорошо обученная армянская пропагандистская машина наклепала массу исторических фальшифок, сфабриковав и подтасовав "документы" с тем, чтобы переложить выдвинутые против Армении обвинения в сотрудничестве с фашистами на Азербайджан. Чтобы забыли и перестали говорить о реальной фашистской семейной истории армянского премьера и переключились на азербайджанцев в эмиграции, таким образом переориентируют центр внимания аудитории с реальных армянских фашистских эпизодов на вымышленные истории об оппонентах.

В частности, в своих "документальных" фильмах-фальшивках армянский шепелявый диктор за кадром ссылается на высказывание Гитлера о том, что азербайджанцы вызывают доверие, в отличие от армян. Ну так это этнические характеристики, на которые обращают внимание все спецслужбы в мире. Именно поэтому армянские агенты, что в годы ВОВ, что до и после, использовались при осуществлении тех или иных провокаций, основанных на подлоге и предательстве.

Это ведь армянские националисты взрывали московское метро, это мировое политическое армянство развалило СССР, а сейчас потомок армянских нацистов Пашинян разваливает ОДКБ и ЕАЭС. В Армении функционируют биолаборатории США, несущие угрозу региону. В моноэтнической Армении почти не осталось русских и представителей других национальностей. Армянство в лучших традициях расовой теории фашистов заявляет о своей "избранности" и миссии управления миром, мечтает о создании "великой Армении", в том числе на южных землях Российской Федерации.

Печально и то, что армянам не составляет труда продвигать свои фальшивки в информационном пространстве России, которое давно стратегически управляется в армянских интересах через армянскую "пятую колонну", руководящую российскими СМИ.

Более того, нужный армянству "исторический материал" для фальсификаций поставляется политическому армянству из внешних центров. Как известно, в западных СМИ ведется широкомасштабная компания, целью которой является намерение уравнять агрессора и жертву. Таким образом СССР, положивший на борьбу с фашизмом миллионы жизней, уравнивается с агрессором - фашистской Германией, развязавшей войну на расовое истребление человечества. С этой целью и Сталина пытаются уравнять с Гитлером, а победу в этой войне присвоить американцам и британцам, присоединившимся лишь к финалу мировой схватки.

В этой связи очень важно поставить перед оответственными лицами в руководстве страны вопрос о пресечении армянских попыток фальсификации истории, и проверить контент российских СМИ, помогающих в распространении армянских фальшивок. Мы можем представить список...