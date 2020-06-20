После завершения ЮГК Азербайджан станет незаменим для Евросоюза

Европа - это имеющий большой потенциал масштабный рынок для Азербайджана. ЕС - это рынок с почти 500 миллионом потребителей и широкими возможностями для азербайджанской продукции.

Об этом сказал Day.Az азербайджанский депутат, экономист Вугар Байрамов.

По его словам, рынок ЕС - один из приоритетов для Азербайджана. Это рентабельный рынок, способный повысить доходы ненефтяного сектора нашей страны. ЕС на сегодня является основным торговым партнером Азербайджана, на долю стран Евросоюза приходится более 40 процентов азербайджанского экспорта, отметил экономист.

Азербайджан сотрудничает с ЕС в рамках программы "Восточное партнерство". Одним из сегментов этого сотрудничества является интеграция, кроме того, в рамках ВП Азербайджан работает над внедрением европейских стандартов.

"Азербайджан - страна, вносящая огромный вклад в энергетическую безопасности Европы. До конца этого года ожидается завершение строительства Южного газового коридора и выход азербайджанского газа на итальянский рынок. То есть Азербайджан с вводом ЮГК превращается в альтернативный источник энергопоставок для европейцев. Пропускная способность ЮГК - 31,1 млрд. кубометров в год, на первом этапе в Европу пойдет 10 млрд. кубометров, на втором этапе - 20 млрд. кубометров. Это говорит как о дальнейшем укреплении сотрудничества Азербайджана и ЕС, так и о росте доли нашей страны в энергобезопасности Европы", - сказал экономист.

Депутат подчеркнул, что отношения Азербайджана и ЕС носят стратегический характер и развиваются в интересах обеих сторон. Как неоднократно отмечал Президент Ильхам Алиев, Азербайджан проводит независимую политику и демонстрирует суверенную стратегию в том числе во внешнеполитической линии.

"Азербайджан намерен и дальше углублять стратегическое партнерство с Европейским Союзом, исходя при этом из интересов своего суверенитета", - сказал Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева