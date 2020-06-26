Уровень оснащения и вооружения азербайджанской армии выводит ее на передовые позиции в мире

Сегодня, 26 июня, отмечается День Вооруженных сил Азербайджана. Накануне праздника Президент Ильхам Алиев в рамках поездки по регионам принял участие в открытии Н-ской воинской части в Мингячевире.

Со сдачей в эксплуатацию военчасти продолжилось формирование современной инфраструктуры азербайджанской армии, модернизации и обновлению которой государство уделяет особое внимание. Как отметил, выступая перед военнослужащими, глава государства, условия службы солдат и офицеров повышают их боеспособность, а также позволяют выполнить любую задачу.

Результатом повышенного внимания к армии со стороны государства можно считать повышение ее боеспособности и профессионализма.

Нужно сказать, что эти успехи видны не только нам самим, но отмечаются и зарубежными специалистами и военными экспертами.

"Азербайджанская армия - одна из лучших на постсоветском пространстве", - сказал в комментариях Day.Az российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Военный эксперт отметил, что благодаря усилиям Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева за последние годы ВС страны получили много новых образцов современного вооружения и военной техники. Только Россия в рамках военно-технического сотрудничества двух стран поставила оружия на 5 млрд. долларов. Кроме того, Азербайджан получил современное вооружение из ряда других стран, в частности Израиля.

Игорь Коротченко также привлек внимание к успехам военно-промышленного комплекса Азербайджана. По его словам, азербайджанский ВПК, выполняя задачи, поставленные руководством страны, выпускает широкую гамму современного вооружения. В целом, экипировка, техническое оснащение и уровень поставок нового оружия объективно выдвигают сегодня азербайджанскую армию на передовые позиции в мире, считает наш собеседник.

Российский военный эксперт высоко ценил профессионализм военного руководства армии, отметив, что и министр обороны, и начальник Генштаба ВС - опытные военачальники с большим практическим профессиональным багажом. Ежегодно Азербайджан проводит масштабные военные маневры, призванные подтвердить готовность к поставленным задачам и умение при необходимости быстро и эффективно их решать.

"Армия - визитная карточка Азербайджана. Это армия с высоким моральным духом и современным обликом. Здесь, в Москве мы обратили внимание на отличную подготовку и экипировку военнослужащих, которые принимали участие в Параде Победы 24 июня. 75 азербайджанских военнослужащих промаршировали по Красной площади. Они выглядели очень и очень достойно. Уверенные в себе, хорошо экипированные, подготовленные. На экипировку специалисты обратили особое внимание. Она была одной из лучших среди иностранных подразделений-участников парада.

Одним словом, Азербайджан может по праву гордиться своей армией", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".

Лейла Таривердиева