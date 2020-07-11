ООН признала Азербайджан лидером региона

Азербайджан занял 54-е место в Индексе целей устойчивого развития ООН. Всего в этот рейтинг ООН, который был опубликован в рамках "Отчета по устойчивому развитию - 2020", включены 166 стран мира.

Наша страна в очередной раз подтвердила свой статус безоговорочного лидера региона. Азербайджан расположился на 54-ой строчке рейтинга, тогда как соседние государства показали менее успешные результаты. Например, Россия расположилась на 57 месте, Грузия - на 58, Иран - на 59, Казахстан - на 65, Турция - на 70, Армения - на 75, а Туркменистан - на 114 месте в рейтинге.

Этот впечатляющий результат был достигнут благодаря значительному улучшению позиций нашей страны по целому ряду показателей. ООН отмечает, что Азербайджан достиг прогресса в таких целях устойчивого развития, как здравоохранение, благосостояние населения, борьба с бедностью, обеспечение продуктами питания, чистой водой и чистой энергией, а также устойчивое развитие городов и общин и др.

В целом Азербайджан набрал 72.6 балла из 100 возможных. Следует отметить, что средний показатель среди стран Восточной Европы и Центральной Азии - 70.9 балла. Аналитики ООН отметили, в стране не зарегистрировано семей, чей ежедневный доход составляет менее 3,2 доллара США. Кроме того, Азербайджан достиг серьезного прогресса в снижении материнской и детской смертности в пересчете на 100 000 человек населения. Кроме того, по показателю гендерного равенства (гендерному коэффициенту), Азербайджан достиг оценки 38.6, что является одним из лучших показателей в мире.

Доклад ООН стал очередным подтверждением успешности и высокой эффективности политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Проводимые главой государства реформы и формирование современной экономической и социальной инфраструктуры обеспечили не только ускоренное развитие национальной экономики, но и рост конкурентоспособности Азербайджана в мировом масштабе.

Социальная политика Президента Ильхама Алиева стала образцовой моделью. Социальные пакеты, осуществленные в 2019 году, оказали значительное влияние на рост благосостояния населения. В своем документе ООН подтвердило, что страна прошла огромный путь развития по самым разным направлениям. Была побеждена бедность, была основательно реформирована система здравоохранения - и теперь она отвечает самым высоким мировым стандартам, успешно выдерживая испытание пандемией. Кроме того, были решены важнейшие инфраструктурные вопросы, среди которых нужно отметить вопрос предлставления населению качественных коммунальных услуг - в первую очередь, водоснабжение. Удалось полностью обеспечить и энергетическую безопасность страны, установить стабильность, атмосферу национальной солидарности.

Последние 17 лет можно охарактеризовать как годы успешной реализации стратегии развития Азербайджана. Именно это сейчас подчеркивают в своих отчетах крупнейшие международные организации, финансовые и другие структуры. Признание Организацией объединенных наций лидерства Азербайджана в регионе дополняет инициативу о проведении специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, которую выдвинул глава государства. Эту инициативу поддержали 130 стран мира, что стало очередным подтверждением высокого международного имиджа нашей страны в мировом масштабе.

Отчет ООН и масштабная поддержка инициативы Президента Ильхама Алиева стали очередной победой и успехом нашей страны. Азербайджан добился впечатляющих успехов - и эти успехи зафиксированы крупшнейшей международной организацией в мире.

И это признание - важнейшая и большая победа Азербайджана. Победа, которая была бы невозможна, если бы не принципиальная и последовательная политика Президента Ильхама Алиева. Политика, в центре которой - интересы и благосостояние 10 миллионов граждан Азербайджана.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az