Завершился очередной призыв на срочную действительную военную службу.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу, служба успешно завершила в июле укомплектование призывниками Вооруженных сил Азербайджана.

В рамках превентивных и неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в нашей республике, направленных на защиту здоровья граждан, Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу были предприняты необходимые шаги в целях организованного проведения призыва на срочную действительную военную службу и минимизации возможных рисков. Призывники были доставлены в места службы при строгом соблюдении всех поручений и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров, а также соответствующих инструкций TƏBİB.