Президент Ильхам Алиев уничтожил все аргументы Пашиняна

Не так давно премьер-министр Армении Никол Пашинян огласил так называемые "7 условий" Еревана по мирному урегулированию карабахского конфликта.

Выдвинутые условия вызвали недоумение как у азербайджанской стороны, так и у посредничающих в мирном процессе сторон. Недоумение вызвано не тем, что Пашинян сказал что-то новое, а тем, с какой легкостью премьер Армении жертвует лучшим будущим для Армении и региона в угоду собственным внутриполитическим интересам. Спасая свою власть, армянский премьер, можно сказать, полностью разрушил переговорный процесс, и без того идущий со скрипом уже не одно десятилетие.

Практически все из "7 условий" ранее выдвигались как самим Пашиняном, так и его предшественниками. По каждому со стороны и Баку, и международных организаций, и даже Минской группы был дан конкретный ответ. Тем не менее, армянский премьер вновь озвучил старые и уже отвергнутые идеи, показав, что мир для армян волнует его гораздо меньше перспектив сохранения власти.

В своем выступлении в ходе последней поездки по регионам Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал очень конкретный и четкий ответ на пресловутые условия Пашиняна. Глава государства указал, что Баку никогда не вел переговоров о предоставлении независимости "Нагорно-Карабахской республике". Этот вопрос никогда не был и не будет предметом переговоров. Переговоры ведутся вокруг того, когда и в какой последовательности должны быть освобождены оккупированные земли.

"Я ставлю против 7 условий одно условие, одно - армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных земель, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, граждане Азербайджана должны вернуться на земли отцов и дедов! Вот мое условие, и советую им принять его", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства уничтожил все нагромождения аргументов, созданные Пашиняном с целью скрыть свой провал и провал Армении.

К сожалению, тридцать лет истории карабахского конфликта ничему армянское руководство не научили, сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. Армения так и не смогла извлечь уроки из своей новейшей истории.

По словам политолога, сегодня Армения находится в плачевном состоянии. Проблемы, вызванные изоляцией, в которой страна оказалась в результате агрессии против Азербайджана, еще более усугубились пандемией. Страна не имеет сильной армии, слабы ее политические институты.

"Пашинян из последних сил пытается сохранить контроль над ситуацией внутри Армении и в оккупированном ею Нагорном Карабахе. Это дается ценой больших усилий. Кроме того, авторитет самого Пашиняна и его страны на международной арене очень низок. Что показала реакция международного сообщества на последние боестолкновения на госгранице. И в такой ситуации премьер Армении умудряется выдвигать какие-то условия и пытается говорить с Азербайджаном ультимативным языком. То есть к плачевной картине, которую представляет собой Армения, добавляется неспособность политического руководства этой страны адекватно оценивать ситуацию", - сказал Велизаде.

Никол Пашинян, отметил он, загоняет переговорный процесс в еще больший тупик и обрекает армянское общество на незавидное будущее в изоляции и отрыве от остального мира.

Политолог напомнил, что Президент Ильхам Алиев неоднократно призывал армянское руководство быть благоразумным, объективно оценивать реалии и не усугублять и без того плачевное положение Армении. Для этого армянским властям необходимо идти на конструктивные переговоры, хотя бы попытаться объективно разобраться в сути проблем Армении и сделать смелые шаги для того, чтобы выйти из этого положения.

"Сам переговорный процесс, если к нему отнестись серьезно, позволяет сделать это, является для армянского народа своеобразной "нитью Ариадны", которая может помочь Армении выйти из бедственного положения, а ее гражданам позволит увидеть свет в конце тоннеля", - отметил политолог.

Ильгар Велизаде подчеркнул, что Президент Азербайджана дал достойный ответ Пашиняну, назвав 7 условий неприемлемыми и обратив внимание на общеизвестные факты, в частности, на то, что Нагорный Карабах не может быть участником переговорного процесса, так как его никто не признает, включая саму Армению. У сложившегося формата переговорного процесса своя логика, и ее принимают все его участники, кроме Еревана. Менять логику и парадигму переговорного процесса никто не собирается. Пашинян же, выдвигая условия, руководствуется своей собственной и очень непонятной логикой. Она, считает Велизаде, еще более непонятна, чем логика прежних режимов.

"Многочисленные софистические посулы, связанные с некими инновациями в переговорном процессе, только усугубляют ситуацию и говорят о том, что Армения не способна к конструктивным переговорам. Между тем, выход из ситуации лежит на поверхности. Это - предметные обсуждения и затем реализация конкретных шагов в рамках урегулирования, предусматривающих вывод оккупационных войск Армении, возвращение на свои земли вынужденных переселенцев и рассмотрение на последующих этапах статуса НК в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это простые и всем понятные шаги, тут не нужно изобретать велосипедов. А пока Пашинян пытается делать вид, что он кого-то перехитрил своими условиями, ситуация все больше скатывается к военному сценарию. За последствия такого развития событий полностью будет нести ответственность Ереван", - резюмировал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева