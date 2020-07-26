Фиаско армянской армии в боях в Товузе навсегда похоронило ее боеспособность

Провокация армян, начавшаяся 12 июля в Товузе, обернулась полным фиаско для армянской армии, которое навсегда похоронило ее боеспособность.

Об этом Day.Az сказал военный эксперт Абузер Абилов.

Абилов отметил, что внезапная попытка атаковать азербайджанские позиции была обречена на провал.

"Несмотря на укрепление инженерных сооружений и установки долговременных огневых точек, все наступательные действия противника провалились. Надо отметить, что азербайджанская армия не предпринимала атаку на линии фронта и вся ответственность за эскалацию ситуации полностью лежит на армянах. Только после обстрелов со стороны армян жилых домов и мирного населения на границе азербайджанская армия начала уничтожать огневые точки противника, посты, оружие, снаряжение и множество единиц тяжелой техники", - сказал военный эксперт.

По его словам, за азербайджанской армией стоит народ, и в июльских боях 2020 года вся нация была готова идти вперед вместе с армией.

"Есть вероятность, что такая ситуация повторится вновь, потому что тлеющие конфликты в мировой истории рано или поздно, но обязательно разгорались с новой силой", - полагает Абилов.

Что касается конфликта в Нагорном Карабахе, то, по мнению нашего собеседника, вся территория Карабаха будет освобождена от оккупантов при благоприятной политической обстановке.

"Хочу подчеркнуть, что освобождение оккупированных территорий - это желание и требование народа Азербайджана. Если азербайджанская армия начнет атаковать противника, то территория под оккупацией армян будет окружена со стороны ВС Азербайджана с трех сторон. Абсолютно убежден, что после наземной и воздушной атак оккупационный контингент в Карабахе будет полностью разгромлен. Более того, есть понимание, что армянские срочники, находящиеся в Карабахе, не горят желанием воевать, осознавая, что они являются оккупантами на чужой земле", - подчеркнул военный эксперт.

Абилов отдельно затронул политические аспекты, отмечая, что трудности, возникаемые на политической арене мира на данном этапе, зачастую создают препятствия военным для выполнения их задач.

"В отличие от апрельских боев в 2016, в следующий раз азербайджанская армия не будет останавливаться на полпути к заветной цели. Если политическая обстановка будет благоприятна, то вся территория Карабаха будет освобождена от оккупантов", - резюмировал наш собеседник.

Абдул Керимханов