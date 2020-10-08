Пашинян вновь опозорился: во время интервью погас свет в Доме правительства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью телеканалу "Первый Канал" России.

Как передает Day.Az, во время интервью погас свет в Доме правительства. В результате Пашиняну пришлось ждать подключения резервного генератора, чтобы ответить на заданный вопрос.