https://news.day.az/politics/1277707.html Пашинян вновь опозорился: во время интервью погас свет в Доме правительства – ВИДЕО
Пашинян вновь опозорился: во время интервью погас свет в Доме правительства – ВИДЕО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью телеканалу "Первый Канал" России.
Как передает Day.Az, во время интервью погас свет в Доме правительства. В результате Пашиняну пришлось ждать подключения резервного генератора, чтобы ответить на заданный вопрос.
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