https://news.day.az/politics/1278559.html Atlantis Armenian Airlines досталяет в Армению ракеты и ракетные комплексы на гражданских самолетах
Atlantis Armenian Airlines досталяет в Армению ракеты и ракетные комплексы на гражданских самолетах
"В рамках гуманитарной помощи находящийся под санкциями коррумпированный авиаперевозчик Atlantis Armenian Airlines осуществляет перевозку в Армению ракет и ракетных комплексов на гражданских самолетах".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом написал в своем твиттере помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев
"Это является вопиющим нарушением Чикагской конвенции и правил Международной организации гражданской авиации", - написал Гаджиев в своем твиттере.
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