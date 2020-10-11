Atlantis Armenian Airlines досталяет в Армению ракеты и ракетные комплексы на гражданских самолетах

"В рамках гуманитарной помощи находящийся под санкциями коррумпированный авиаперевозчик Atlantis Armenian Airlines осуществляет перевозку в Армению ракет и ракетных комплексов на гражданских самолетах".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом написал в своем твиттере помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев

"Это является вопиющим нарушением Чикагской конвенции и правил Международной организации гражданской авиации", - написал Гаджиев в своем твиттере.