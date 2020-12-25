Фонд Гейдара Алиева направляет праздничные гостинцы до 100 тыс. семей

По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой началась доставка гостинцев малообеспеченным и семьям из других уязвимых групп по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, акция, реализуемая Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением Региональное развитие, охватит до 100 тысяч семей по всей стране. Наряду с малообеспеченными семьями, сюда входят: дети с ограниченными возможностями, семьи с 5 и более детьми, а также семьи, покинувшие свои дома в результате ущерба, нанесенного военной агрессией Армении.

Доставка гостинцев, состоящих из продуктов питания, гражданам осуществляется при поддержке министерства труда и социальной защиты населения, в соответствии с требованиями действующего карантинного режима. Волонтеры Общественного объединения Региональное развитие принимают активное участие в реализации акции.

Доставка гостинцев продолжится до конца декабря.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, который всегда уделяет внимание малообеспеченным семьям и людям, нуждающимся в особой заботе, регулярно реализует различные проекты, связанные с ними. К настоящему времени семьям, получающим социальную помощь по всей стране, были переданы подарки на Новый год, праздники Новруз и Рамазан, для тысяч нуждающихся в социальной помощи были организованы праздничные столы и вручены подарки. Также были доставлены продовольственные паи одиноким лицам старше 65 лет, которым запрещено покидать свои дома во время особого карантинного режима, объявленного в стране из-за пандемии нового типа коронавируса (COVID-19), а также малообеспеченным семьям в рамках проекта "Мы сильны вместе".

В праздничный подарочный набор, доставляемый семьям по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, входит: