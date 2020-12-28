Азербайджан передал председательство в ГУАМ Грузии

Председательство Азербайджана в ГУАМ близится к концу. Прошедший год был тяжелым по многим показателям. Теперь настало время оценить сотрудничество и посмотреть в будущее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе заседания министров иностранных дел стран-членов ГУАМ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр сообщил, что ГУАМ - важная региональная платформа для продвижения демократии, укрепления региональной безопасности и расширения устойчивого развития. "Роль нашей организации в системе международных отношений продолжает значительно расти. Мы считаем, что есть потенциал для большей эффективности и возможностей синергии", - сказал глава МИД Азербайджана.

"Сегодня, в соответствии с Уставом ГУАМ Азербайджан передает председательство в организации Грузии. В данной связи желаю новому председателю эффективной деятельности в направлении укрепления сотрудничества в рамках ГУАМ", - добавил Джейхун Байрамов.