Военный объект в Джабраиле преподносится как "армянская церковь"

В 2016-2017 гг. была распространена информация о строительстве армянской церкви в Джабраиле, о чем много писали армянские медиа. В связи с этим в тот период МИД Азербайджана заявил, что армяне никогда не жили в Джабраиле. Строительство культурных и религиозных объектов на оккупированных территориях - незаконно, и противоречит требованиям Женевских конвенций и международного гуманитарного права, и означает их грубое нарушение...

Утверждения о том, что во время 44-дневной войны был нанесен ущерб церкви, построенной армянами в Джабраиле, представляют собой демонстрацию предвзятой позиции против Азербайджана, и ни для кого не секрет, что материал на эту тему, который недавно был показан на телеканале BBC, подготовлен по специальному заказу армян.

Следует подчеркнуть, что во время строительства этого объекта азербайджанская сторона обращалась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, чтобы они на месте рассмотрели и расследовали данный вопрос. Сопредседатели провели мониторинг на месте, подтвердив факт строительства и заявив, что оно незаконно. К тому же было указано, что это не церковь, а строение для военнослужащих, желающих помолиться. То есть данное строение, которое армяне и телеканал BBC представляют как "церковь", на самом деле таковым не является. Это строение не религиозного или культурного назначения, и никаких сведений о том, что во время войны там молились гражданские лица, нет. Потому что армяне никогда не жили в Джабраиле.

Армяне за период оккупации разрушили на территориях Азербайджана все гражданские, религиозные, культурные объекты, а теперь пытаются ввести в заблуждение международное сообщество. Но они не понимают, что их усилия тщетны, потому что Азербайджан всегда был на правильном пути и продолжает идти по этому пути.