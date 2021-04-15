Минская группа хочет вернуться

Накануне сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер) выступили с заявлением.

Эта аморфная структура считалась сданной в архив, но решила напомнить о себе, и только еще раз продемонстрировала свою неактуальность в сложившейся после 44-дневной войны ситуации. Единственным моментом, который можно назвать важным, тут является упоминание необходимости предоставления данных о минных полях. Правда, указание это дается не Армении, а адресовано по нездоровой традиции МГ обеим сторонам. То есть желание актуализировать свое существование снова ушло в никуда и потерялось за пустыми словами и бессмысленными призывами.

Смысл призывов нивелируется стремлением сопредов сохранять мнимую равноудаленность от сторон, выпячивать свою несуществующую объективность. Например, упомянув минные карты, посредники немедленно переходят к "сохранению и защите религиозного и культурного наследия, налаживанию прямых контактов и сотрудничества между сообществами, затронутыми конфликтом" и бла-бла-бла.

Минская группа существует почти тридцать лет. За это время мы сотни раз слышали пустые призывы к "мерам доверия", "сохранению наследия" и тому подобному. Пустые слова, за которыми ничего не стоит. Сотрясение воздуха, хотя и с определенным подтекстом. Например, возьмем пункт о наследии, которое, дескать, необходимо сохранять. Речь, конечно же, идет о якобы "армянском" наследии, за которое после освобождения территорий болеет весь мир. Мы уже неоднократно касались этой темы, не хочется повторяться. Скажем только, что заявление сделано посредниками не для того, чтобы решить самую острую на сегодня проблему - заставить Армению передать Азербайджану карты минных полей. Это единственный момент, где посредники еще могли бы принести пользу и оправдать свое существование. Но они его упустили.

А еще Минской группе ОБСЕ очень хочется расширить миссию Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и получить полный доступ к вмешательству в дела, где сопреды и раньше то ничего не решали, и тем более, не способны решать сегодня, когда Азербайджан сам уже все решил.

Поверьте, мы не придираемся к мелочам. Из этих мелочей и деталей, из тысяч бессмысленных турпоездок сопредседателей в регион, из намеренного замалчивания ими деяний армянской стороны, из ужинов в армянизированном албанском храме с тостами за процветание "Арцаха", из жалких попыток давить на жертву агрессии - из всего этого за почти три десятка лет сложился устойчивый образ международных посредников, которые занимались все эти годы чем угодно, только не реальным, справедливым, отвечающим международному праву урегулированием конфликта.

Кстати, любопытные подробности раскрыл в своих последних откровениях экс-сопред от США Ричард Хогланд. На сайте The International Conflict Resolution Center он поделился воспоминаниями о бурной и чрезвычайно сладкой жизни посредников. Поначалу он не хотел становиться сопредом, но, согласившись, открыл перед собой море удовольствий, для получения которых не требовалось больших усилий. Никто не требовал и не ждал от Минской группы никаких успехов, зато их деятельность была обставлена шикарно. Хогланд вспоминает, что сопреды катались по миру, останавливаясь в пятизвездочных отелях, жили в роскошных апартаментах, ели в лучших ресторанах. Понятно, что не за свой счет.

Самым любопытным признаем является то, что во время поездок в Баку и Ереван посредники поняли, что решить конфликт можно только войной, однако скрывали эту точку зрения и продолжали бессмысленное шоу, только растянувшее боль Азербайджана во времени.

Одним словом, изображая бурную деятельность, международные посредники прилагали неимоверные усилия к тому, чтобы ничего не делать, способствуя своим ничегонеделанием укреплению статус-кво и оправданию нарушений оккупантами всех мыслимых и немыслимых конвенций и резолюций.

Сегодня сопредседателям очень хочется возобновить поездки в Карабах и прилегающие районы, как следует из их последнего заявления. Они остались не у дел, особенно представители Франции и США, очень ревниво относящиеся к России, которая смогла пристроиться в процессах в качестве миротворца. Остальным тоже хочется. Тут и Еревана обеими руками машет и подает знаки, зазывая в регион. Но Азербайджан не выказывает энтузиазма. Минская группа ОБСЕ была не на правильной стороне все годы оккупации, чего же она ждет от Баку теперь? Разве мало посредники поездили за годы существования МГ по зоне конфликта, мало увидели? На их глазах ровнялись с землей азербайджанские города, уничтожалось наше наследие, наши памятники и инфраструктура. Если туристы от дипломатии "не заметили" всего этого за 27 лет, то ездить на уже освобожденные земли сегодня не имеет никакого смысла. Азербайджану содействие посредников было нужно в период оккупации, когда армяне безнаказанно творили разбой, грабеж и вандализм на захваченных землях, но помощи он так и не дождался. Благодаря настойчивости Баку несколько лет назад миссия по расследованию фактов все же была организована и даже подтвердила факты тотальных разрушений. Но за этим ничего не последовало, никаких санкций в отношении Армении, Еревану даже не было сделано замечания. Непонятно, для чего была нужна эта миссия, если у сопредов не было желания привести к порядку оккупанта.

Зато теперь им для чего-то понадобился полный доступ на освобожденные земли для проведения оценки состояния армянского наследия. Нет, они не произносят слова "армянского", но сомнений по этому поводу почему-то не возникает.

Как бы там ни было, Баку больше не видит Минскую группу в качестве посредницы в конфликте. Конфликт разрешен, и если структура пересмотрит свои порочные принципы, она может пригодиться в построении мирного диалога, но безотносительно Карабаха - с ним уже все решено, а между двумя суверенными государствами - Арменией и Азербайджаном. Только тут уже придется работать. Слабо?

"Мы ждем, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему урегулированию мирной жизни в регионе. Считаю, что есть такие сферы, в которых она может сыграть роль в оказании влияния на постконфликтную ситуацию. Не как группа, которая содействует разрешению конфликта, потому что конфликт уже урегулирован", - сказал, выступая накануне на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Университете ADA Президент Ильхам Алиев. Глава Азербайджана определил те сферы деятельности, где посредники могли бы быть полезны. Это контроль за демаркацией и делимитацией границ, если Армения пойдет на окончательное мирное соглашение.

В принципе, больше сопредседателям делать в теме Карабах нечего. Никому не нужны их оценки, расследования фактов и тому подобное. Теперь, когда земли освобождены, Азербайджан занимается этим сам с привлечением объективных партнеров.

Чем могут занять сопредседатели Минской группы ОБСЕ сегодня, когда их посредничество окончательно потеряло актуальность? Азербайджан, повторим, решил проблему сам, без посредников и помощников, доказав, что чем меньше сильных мира сего вмешиваются в конфликт, тем быстрее он может разрешиться. Баку оказал миру неоценимую услугу, самостоятельно реализовав четыре резолюции Совбеза ООН и продемонстрировав, что международное право все-таки работает. Такого никогда еще не было, и в ООН должны быть Азербайджану благодарны за показательный пример, подтвердивший ее собственное право на существование.

В целом вчерашнее заявление МГ ОБСЕ можно назвать потворствующим армянскому реваншизму. Опять размытость формулировок, уравнивание ответственности сторон, отсутствие адресных обвинений. В какие такие переговоры хочет включиться МГ? В решении каких вопросов хочет посредничать? Ни о каких "статусах" и тому подобном речи больше не будет, все проблемы со своими гражданами армянской национальности Азербайджан будет регулировать без посредников. Карабах отныне и навсегда исключительно внутреннее дело азербайджанской стороны.

Нет никаких сомнений, что во всех трех странах-сопредах все это прекрасно понимают. И потому факт подписания такого заявления очень удивляет. Особенно подпись российского посредника, который, представляя страну, выполняющую миротворческую миссию, должен быть в курсе ситуации и понимать несерьезность подобных призывов. Сопредседатель от Франции вообще представляет страну, утратившую в значительной степени доверие Азербайджана в дни 44-дневной войны, когда открыто встала на сторону агрессора. Фактически эта страна утратила право участвовать в посреднической миссии. Менее других засветились Соединенные Штаты, и то только потому, что Вашингтону было не до Карабаха. Но именно потому, что американской стороне большую часть времени было, что называется, "по барабану", что происходит в карабахском конфликте, не понятно ее участие в подобном заявлении.

По большому счету, в Минской группе членствует много других стран, который не имеют богатых и влиятельных армянских диаспор и могли бы реально сохранять равноудаленность в конфликте. Но выбраны были именно эти три державы. Случайно?

Впрочем, сегодня это уже не имеет значения. Посредничающей в конфликте организации, как и самого конфликта больше нет. У структуры есть возможность переформатироваться и включиться в процесс налаживания межгосударственных отношений Азербайджана и Армении и возрождения региона. Но для этого ей придется пересмотреть свои подходы.

Мяч, как говорится, на поле сопредов. Баку же готов предоставить им последний шанс, и Президент Азербайджана достаточно ясно определил его границы.

Лейла Таривердиева