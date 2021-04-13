Президент Ильхам Алиев: Мы ждем предложений от Минской группы ОБСЕ по урегулированию мирной жизни в регионе

Мы ждем, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему урегулированию мирной жизни в регионе. Считаю, что есть такие сферы, в которых она может сыграть роль в оказании влияния на постконфликтную ситуацию. Не как группа, которая содействует разрешению конфликта, потому что конфликт уже урегулирован.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев отметил, что, говоря о мирном соглашении с Арменией, - если Армения рассмотрит этот вариант, - для международных акторов здесь может быть создано много сфер деятельности - демаркация, делимитация, взаимодействие. Надеюсь, что представители Минской группы в ближайшее время посетят Азербайджан с рядом предложений, и мы внимательно их изучим.