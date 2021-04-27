Президент Ильхам Алиев встретился с жителями Зангиланского района

26 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В рамках поездки глава государства встретился с жителями Зангиланского района.