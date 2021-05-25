Генсек Парламентской ассамблеи ОЧЭС поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с Днем Республики, желаю успехов в делах и крепкого здоровья.

В 1993 году наша независимость столкнулась с большой угрозой. Возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к власти сохранило нашу независимость. За короткое время в Азербайджане установилась стабильность, с передовыми компаниями мира были реализованы крупные проекты в энергетической сфере, наша страна стала ведущим государством в регионе. Возвращение выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева к власти принесло Азербайджану мир и развитие.

Вы привнесли новое дыхание в ценности, созданные Гейдаром Алиевым. В результате Вашей целенаправленной политики стало возможным освобождение наших земель, около тридцати лет находившихся под оккупацией. В этом году азербайджанский народ отмечает День независимости как народ-победитель. Под Вашим руководством Азербайджан восстановил территориальную целостность, и уверен, что очень скоро наши граждане, покинувшие родные очаги, вернутся в процветающий Карабах.

Фестиваль "Харыбюльбюль", проведенный на днях в Шуше по Вашей инициативе, еще раз показал миру, что Азербайджан - толерантное, мультикультуральное государство и всем проживающим здесь народам создаются необходимые условия для развития их культурных ценностей.

Уважаемый господин Президент.

44-дневная Отечественная война под Вашим руководством завершилась Победой нашего народа, впереди нашу страну ожидают масштабные восстановительные работы. Уверен, что Ваша глубокая, продуманная политика увенчается успехом и в этой области, Карабаху, являющемуся неотъемлемой частью Азербайджана, будут возвращены его красота и духовная жизнь.

Желаю Вам новых успехов в делах, крепкого здоровья и семейного счастья", - говорится в поздравлении.