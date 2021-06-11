Разблокировка коммуникаций придаст мощный импульс экономикам и Азербайджана, и Армении

При наличии доброй воли в Закавказье будет разблокировано транспортное сообщение, начнет развиваться торговля, экономики Азербайджана и Армении получат мощный новый импульс для развития, и у людей улучшится жизнь. Важно, что такая добрая воля есть. На основе совместного трехстороннего заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Николы Пашиняна и Президента РФ Владимира Путина была создана трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, которой поручено заниматься разблокированием экономических и транспортных связей в регионе.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Российской газете сказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Он напомнил, что заочно переговоры на вице-премьерском уровне начались в январе 2021 года, и за круглый стол переговоров три делегации сели 30 января.

"Никогда ранее такие вопросы предметно на таком уровне между Азербайджаном и Арменией не обсуждались. От момента подписания трехстороннего заявления глав наших государств от 9 ноября 2021 года и завершения сорокачетырехдневной осенней войны, и до начала переговоров прошло всего чуть более двух месяцев. В истории мало примеров, когда воевавшие стороны через такой короткий промежуток времени садились бы за стол переговоров с задачей разблокирования транспортного сообщения и создания условий для развития экономик своих стран. Все это делает формат переговоров особенным и подчеркивает стремление участников найти решение задачи, поставленной главами государств", - заявил Оверчук.

По его словам, с самого начала было важно найти отправную точку.

"Такой подход позволил перейти к обсуждению всех возможных железнодорожных и автомобильных маршрутов между двумя странами. Рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской автономной республикой через территорию Армении. При этом одновременно решаются задачи начала движения из Армении в Россию через территорию Азербайджана или из Армении и России в Иран через Нахчыван. Кроме этого, у Армении может появиться возможность использования азербайджанских портов на Каспийском море для транспортировки грузов в страны Центральной Азии и из стран Центральной Азии в Армению", - сообщил Алексей Оверчук.